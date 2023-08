Podziękowania dla grybowskich policjantów od 83-latka, który zgubił się w lesie Data publikacji 18.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu wpłynęły podziękowania od mieszkańca Krakowa, któremu grybowscy policjanci pomogli, kiedy zgubił się w lesie podczas grzybobrania.

Do zdarzenia doszło 11 sierpnia br., 83-letni mieszkaniec Krakowa wspólnie z żoną i sąsiadką wybrali się na grzyby do las una terenie gminy Korzenna. Spacerując po lesie, grzybiarze rozdzielili się i po pewnym czasie, okazało się, że nie mogą się odnaleźć, mimo że mieli ze sobą kontakt telefoniczny. Zaniepokojone kobiety zadzwoniły po pomoc na numer alarmowy 112. Gdy policjanci z Komisariatu Policji w Grybowie odebrali zgłoszenie, natychmiast zaczęli ustalać ich położenie. W pierwszej kolejności zlokalizowali w masywie leśnym zgłaszające kobiety i wskazali im miejsce, w którym mają oczekiwać na funkcjonariuszy. Następnie nawiązali kontakt telefoniczny z 83-latkiem i instruowali go, w którym kierunku ma iść. Z uwagi górzysty i zalesiony teren kontakt telefoniczny był bardzo utrudniony. Na szczęście wsparcia zagubionemu mężczyźnie udzieliła przypadkowo napotkana osoba, która również była na grzybach. Kobieta wskazała seniorowi kierunek i podprowadziła w rejon, w którym byli policjanci. Mniej więcej po godzinie od zgłoszenia mieszkaniec Krakowa został odnaleziony. Policjanci udzielili mu wsparcia i przewieźli w miejsce, gdzie pozostawił samochód i oczekiwały na niego żona oraz sąsiadka. Na szczęście nikt nie potrzebował pomocy medycznej. Wszyscy cali i zdrowi mogli wrócić do domu.

Mieszkaniec Krakowa pragnąc okazać wdzięczność za udzieloną pomoc przesłał podziękowania dla policjantów. W piśmie składa wyrazy uznania między innymi za zaangażowanie i życzliwość ze strony funkcjonariuszy.