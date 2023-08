W upały nad wodą zachowaj chłodną głowę! Data publikacji 18.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nadmierna beztroska i brawura, lekkomyślność, przecenianie własnych umiejętności i możliwości oraz alkohol wypity przed wejściem do wody lub na pokładzie jednostki pływającej – to najczęstsze grzechy popełniane przez osoby wypoczywające nad wodą. Niestety też najczęstsza przyczyna tragicznych zdarzeń. Policjanci wyjaśniają okoliczności kolejnego utonięcia oraz niebezpiecznego zdarzenia z żaglówką. Ponadto podejmują interwencje dotyczące innych groźnych sytuacji na wodach.

Sezon urlopowy w pełni. Słoneczna pogoda i bliskość jezior sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi nad wodą, a szlaki żeglowne cieszą się dużym zainteresowaniem miłośników żagli. Niestety wiele osób traktuje szlak wodny jako miejsce do schłodzenia się alkoholem, tym samym stwarzając zagrożenie dla siebie i innych osób wypoczywających nad wodą.

Iława

W czwartek (17.08.2023 r.) około godz. 18:00 iławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu na kąpielisku w miejscowości Makowo. Ze zgłoszenia zaniepokojonego świadka wynikało, że żaglówka wpłynęła w grupę kąpiących się osób, a jej sternik najprawdopodobniej znajduje się pod działaniem alkoholu. Wysłani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że kierujący łodzią 61-latek podczas odpływania od pomostu na silniku, napłynął na kąpiącą się w pobliżu 16-latkę, raniąc ją. Mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że nie zauważył jej wcześniej. Badanie stanu trzeźwości 61-latka wykazało ponad 0,3 promila alkoholu w jego organizmie. Nastolatkę przetransportowano na badania do szpitala. Na szczęście nie doznała poważniejszych obrażeń. Obecnie policjanci iławskiej komendy prowadzą czynności w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Mężczyźnie grozi grzywna oraz zatrzymanie posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami w ruchu wodnym, jak i lądowym.

Olecko

Chwilę przed godz. 16:00 oficer dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony przez świadków, że na niestrzeżonym kąpielisku Jeziora Sedranki Małe w gm. Olecko, dwóch topiących się mężczyzn potrzebuję pomocy. Jak ustalono, będący w czasie wolnym od służby strażak Komendy Powiatowej PSP w Olecku oraz ratownik medyczny podjęli jako pierwsi działania ratownicze i wyciągnęli osoby na brzeg. Jeden z mężczyzn nie dawał oznak życia, drugi natomiast był przytomny. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe: Policja, PSP Olecko oraz Zespół Ratownictwa Medycznego, które kontynuowały udzielnie pomocy, a wdrożone odpowiednie procedury ratownicze przyniosły efekt. Po niedługim czasie wróciły czynności życiowe u osoby poszkodowanej, która została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala.

Pisz

Tego samego dnia około godz. 15:00 dyżurny komendy w Piszu otrzymał zgłoszenie o utonięciu osoby w jeziorze Śniardwy. Funkcjonariusze w trakcie wykonywania czynności służbowych ustalili, że w miejscowości Nowe Guty w jeziorze Śniardwy około 50 metrów od brzegu świadek zauważył w wodzie ciało mężczyzny. Pomimo około godzinnej reanimacji nie udało się przywrócić czynności życiowych mężczyzny. Jak ustalono, do utonięcia doszło, gdy 76-letni mężczyzna wszedł do wody, by się ochłodzić i popływać. Policjanci na miejscu wykonywali czynności pod nadzorem Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piszu.

To 14 utonięcie na Warmii i Mazurach w tym sezonie letnim. W zeszłym roku, w analogicznym okresie (od maja do połowy sierpnia) w regionie utonęło 25 osób.

Węgorzewo

Każdy dzień w mundurze przynosi ze sobą nowe wyzwania. Ludzie potrzebują pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Ważnym elementem służby jest ochrona przed zagrożeniami. Stanowi ona część profilaktyczną pracy policjanta. W ramach jej działań prowadzony jest szereg spotkań z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a w okresie letnim szczególny nacisk kładziony jest na zagrożenia związane z wodą. Właśnie w tym obszarze policyjni węgorzewscy wodniacy wykazali się dużym zaangażowaniem. Podczas pełnionej służby na jeziorze Święcajty w rejonie wyspy Tartacznej, zauważyli tuż pod lustrem wody stojące pionowo pale. Jak się okazało było ich kilka. Funkcjonariusze stwierdzili, że stwarzają one realne zagrożenia dla zdrowia, a nawet i życia korzystających z uroków jezior. Skoki do wody w tym miejscu mogły skończyć się kalectwem. Ponadto sprzęty wodne przepływając nad tymi palami uległyby uszkodzeniu. Wodniacy mając na uwadze ochronę ludzkiego życia i mienia używając cum odholowali kłody na pobliski brzeg. Łącznie wydobyto 4 pale o długości około 8-10 metrów. Znaleziska zostały przekazane dla wściela jeziora tj. Wód Polskich.

Na poniższym nagraniu, które rozpoczyna i konczy plansza z napisem Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie, widoczna jest policyjna łódź i policjanci, którzy odholowali na brzed jeziora długie drewniane kłody.

Pomagamy i chronimy! Dołącz do nas! Ratowanie ludzkiego zdrowia i życia to stały element policyjnej służby. Każda interwencja zakończona skutecznym działaniem i ocaleniem mienia, zdrowia czy życia innej osoby, to powód do dumy i motywacja do dalszej służby. Każdy kto pragnie czuć satysfakcje ze swojej pracy i nieść pomoc innym, może tego spróbować zakładając policyjny mundur.

