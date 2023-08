Zawierciańscy policjanci zatrzymali zabójcę Data publikacji 21.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zawierciańscy kryminalni wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach ustalili, kto dokonał zabójstwa 52-letniego mieszkańca gminy Kroczyce. Nieprzytomnego mężczyznę znalazł jego młodszy kolega. Jak ustalili stróże prawa, to właśnie on przyczynił się do zbrodni. Za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W czwartek 10 sierpnia br. przed godziną 12.00 dyżurny zawierciańskiej komendy otrzymał informację o nieprzytomnym mężczyźnie, który został znaleziony w jednym z domów w gminie Kroczyce. Na miejscu pojawili się policjanci z kroczyckiego komisariatu oraz załoga karetki pogotowia. Niestety znaleziony 52-latek nie dawał oznak życia. Lekarz stwierdził jego zgon.

Wstępnie ustalono, że obecny na miejscu 25-latek przyszedł do swojego kolegi i znalazł go nieprzytomnego. Następnie pobiegł do najbliższego sąsiada, aby wezwać pomoc.



Zmarły miał rany kłute brzucha, co świadczyło o tym, że do jego śmierci mógł się ktoś przyczynić. Z uwagi na okoliczności zdarzenia, kryminalni wraz z technikiem kryminalistyki prowadzili czynności pod nadzorem myszkowskiego prokuratora. Do poszukiwań sprawcy zabójstwa dołączyli także policjanci Wydziału Kryminalnego z KWP w Katowicach. Tego samego dnia został zatrzymany jeden z obecnych na miejscu w dniu tragedii mężczyzn. Policjanci ustalili, że to właśnie 25-latek przyczynił się do śmierci kolegi. Kilkukrotnie dźgnął go nożem i bił po głowie pięściami.



Mieszkaniec gminy Kroczyce usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Mężczyzna nie był w stanie wytłumaczyć powodu swojego działania. Myszkowski sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Najbliższe 3 miesiące spędzi w izolacji. Za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.