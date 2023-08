Kierowco - uważaj na pieszych! Data publikacji 21.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowcy muszą pamiętać o obowiązkach wobec pieszych. Jednym z nich jest zapewnienie swobodnego dojścia do tramwaju, jeśli przystanek nie znajduje się bezpośrednio przy chodniku. Niestety, nie wszyscy zmotoryzowani stosują się do tych przepisów...

Przepisy kodeksu drogowego jasno określają obowiązki kierowców wobec pieszych. Przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego, jeżeli nie znajduje się on bezpośrednio przy chodniku, kierujący jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub na nim stoi, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju.

W ostatnim okresie pracownicy Referatu do Spraw Wykroczeń wyjaśniali okoliczności dwóch tego typu zdarzeń. Do obu sytuacji doszło na ulicy Armii Krajowej w Chorzowie. Na szczęście uczestnicy tych zdarzeń nie odnieśli obrażeń. Kierowcy za swoje zachowanie zostali ukarani natomiast mandatami karnymi.

Kierowco! Zbliżając się do przystanków zachowaj szczególną ostrożność. Ustąp pieszym pierwszeństwa. Apelujemy również do wszystkich pieszych, aby przed wejściem na jezdnię upewnili się, czy mogą bezpiecznie wyjść z lub dostać się do tramwaju.

( KWP w Katowicach / kp)

Film Nagranie z monitoringu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z monitoringu (format mp4 - rozmiar 3.27 MB)