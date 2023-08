Z zazdrości rzucał płonącymi butelkami w budynek Data publikacji 21.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Brzegu zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu brzeskiego. Mężczyzna jest podejrzany o to, że rzucał butelkami z łatwopalną cieczą w budynek. Powodem całej sytuacji miał być zawód miłosny. Swoim zachowaniem stworzył niebezpieczeństwo pożaru zagrażające życiu i zdrowiu domowników. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Kilka tygodni temu policjanci z Brzegu otrzymali zgłoszenie o interwencji w jednej z miejscowości w gminie Lubsza. Z przekazanych informacji wynikało, że ktoś miał rzucać butelkami z łatwopalną substancją w elewację budynku.

Pod wskazany adres natychmiast pojechali policjanci. Tam zastali zgłaszającego i mieszkańców budynku. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że domowników obudził hałas i płomienie widoczne zza okna. Kiedy się zorientowali co się dzieje natychmiast opuścili dom i wezwali policję. Na szczęście ogień został szybko ugaszony i nikomu nic się nie stało.

W tej sprawie policjanci kryminalni wykonali szereg czynności, zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną i rozpytali świadków. Powodem całej sytuacji miał być zawód miłosny. Na tej podstawie ustalili mężczyznę mogącego mieć związek ze zdarzeniem i ustalili gdzie może się on ukrywać.

Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy mężczyzna został namierzony w województwie dolnośląskim. Tam śledczy go zatrzymali i doprowadzili do brzeskiej prokuratury. Podejrzany 41-latek usłyszał zarzut stworzenia niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu mieszkańców budynku, do którego się przyznał. Grozi mu do 8 lat więzienia. Na wniosek policji prokurator zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór i zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym.