Policjanci z komisariatu w Ćmielowie eskortowali rodzącą kobietę do szpitala w Kielcach Data publikacji 21.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez ponad 60 kilometrów policjanci z Komisariatu Policji w Ćmielowie eskortowali auto z rodzącą kobietą. Sytuacja rozpoczęła się kwadrans po godzinie 3 w miejscowości Podszkodzie, kiedy to mundurowych zatrzymał kierowca pojazdu marki Mitsubishi i poprosił o pomoc w pilnym dotarciu do szpitala. Funkcjonariusze bez chwili zawahania, używając sygnałów uprzywilejowania pilotowali przyszłych rodziców do szpitala w Kielcach. Dzięki pomocy stróżów prawa, pasażerka japońskiego auta na czas otrzymała profesjonalną lekarską pomoc. Szczęśliwej rodzinie życzymy dużo zdrowia.

Dzisiaj kwadrans po godzinie 3 w miejscowości Podszkodzie do patrolujących teren policjantów z Komisariatu Policji w Ćmielowie podjechał kierowca Mitsubishi i poprosił o nietypową pomoc. Z relacji 38-latka wynikało, że wiezie on rodzącą żonę do szpitala. Mężczyzna obawiał się, że może nie zdążyć i dlatego też poprosił mundurowych o wsparcie w drodze do jednego z kieleckich szpitali.



Funkcjonariusze poinformowali o wszystkim oficera dyżurnego, a następnie kierowcę o środkach bezpieczeństwa, jakie musi zachować podczas przejazdu i przy użyciu sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych, pilotowali japońskie auta przez ponad 60 kilometrów.



Rodząca 30-latka dojechała do szpitala w samą porę. Dzięki szybkiej reakcji policjantów kobieta otrzymała na czas fachową pomoc medyczną.



Szczęśliwej mamie i całej rodzinie życzymy dużo zdrowia i pomyślności, jak również bezpiecznych podróży.