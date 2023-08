Do porodu na sygnałach. Świebodziccy policjanci pilotowali do szpitala samochód z rodzącą kobietą Data publikacji 21.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj O tym, że służba w Policji bywa nieprzewidywalna i często wymaga podejmowania szybkich decyzji, przekonali się świebodziccy policjanci. Mundurowi pilotowali do szpitala samochód z rodzącą kobietą. Dzięki działaniom funkcjonariuszy przyszła mama w porę dotarła do placówki medycznej.

Funkcjonariusze świebodzickiego komisariatu przeprowadzili niecodzienną interwencję. Pełniąc służbę na terenie miasta około 21.30 zauważyli pojazd, którego kierowca w trakcie jazdy nie używał kierunkowskazów, a ponadto jego styl jazdy był nerwowy i niepewny.

Policjanci postanowili sprawdzić, co jest przyczyną takiego zachowania na drodze. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli zdenerwowany kierowca poinformował funkcjonariuszy, że wiezie rodzącą kobietę i musi pilnie dostać się do szpitala. W takiej sytuacji decyzja funkcjonariuszy mogła być tylko jedna. Poinstruowali przyszłego ojca, w jaki sposób ma się poruszać za radiowozem i przy użyciu sygnałów uprzywilejowania rozpoczęli pilotaż przyszłych rodziców w tak ważnym dla nich momencie życia do placówki medycznej.

W trakcie dojazdu do szpitala oficer dyżurny Komisariatu Policji w Świebodzicach skierował dodatkowy patrol w celu zabezpieczenia przejazdu przez miasto.

Dzięki sprawnym działaniom policyjnych patroli przyszła mama szybko i bezpiecznie dotarła do szpitala, gdzie otrzymała potrzebną pomoc medyczną.