Kolejny kurier przewożący imigrantów zatrzymany - wpadł dzięki czujności hajnowskiego policjanta na wolnym Data publikacji 21.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Hajnowski policjant w czasie wolnym zareagował widząc dacię na mołdawskich numerach rejestracyjnych. Policjant podejrzewał, że kierowca może przewozić osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Funkcjonariusz zawrócił za pojazdem i powiadomił dyżurnego hajnowskiej komendy. Po chwili "kurier" był w rękach policjantów z Bydgoszczy. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjant hajnowskiej patrolówki, będąc w czasie wolnym, zwrócił uwagę na dacię na mołdawskich numerach rejestracyjnych. Funkcjonariusz, mijając się z pojazdem na drodze pomiędzy Hajnówką a Dubiczami Cerkiewnymi zauważył, że z kierowcą podróżuje 4 pasażerów. Mundurowy nabrał podejrzeń, że mogą być to osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Policjant natychmiast zawrócił za pojazdem i powiadomił dyżurnego hajnowskiej komendy. Po kilku minutach auto zostało zatrzymane do kontroli przez policjantów z Bydgoszczy. Okazało się, że za jego kierownicą siedział 41-letni obywatel Mołdawii. Przewoził on 4 obywateli Syrii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. Mołdawianin oraz osoby, które nielegalnie przebywały na terenie Polski zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.