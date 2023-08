Znieważyła policjantkę, a teraz przeprosiła

Znieważyła policjantkę — teraz przeprosiła. W korespondencji adresowanej do mundurowej okazała skruchę i przyznała, że jej zachowanie było naganne. To pisemne przeprosiny, jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Komendy Powiatowej Policji w Sejnach.