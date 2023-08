Kolejny raz wrocławscy policjanci pomogli przyszłej mamie dotrzeć na czas do szpitala

Policjanci z Wrocławia kolejny raz stanęli na wysokości zadania. Dwaj funkcjonariusze z komisariatu przy ul. Grunwaldzkiej pełnili służbę podczas zabezpieczenia imprezy masowej. W pewnym momencie do ich radiowozu podbiegł mężczyzna i poprosił o pomoc w szybkim przejeździe do znajdującego się na drugim końcu miasta szpitala, gdyż w aucie wiózł partnerkę, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Funkcjonariusze poinformowali o sytuacji dyżurnego i bez chwili wahania rozpoczęli pilotaż przyszłych rodziców. Przejazd w policyjnej eskorcie z ul. Kochanowskiego do szpitala przy ul. Borowskiej zakończył się pełnym sukcesem, a rodząca kobieta trafiła pod opiekę specjalistów.