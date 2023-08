Łódzcy policjanci eskortowali rodzącą kobietę do szpitala

W policyjnej służbie zdarzają się takie chwile, gdzie obok profesjonalizmu musi pojawić się szybkość działania, szczególnie w niecodziennej sytuacji. O nietypową pomoc zostali poproszeni policjanci z łódzkiej drogówki. Do ich radiowozu podbiegł mężczyzna podróżujący z partnerką, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Ważna była każda chwila, dlatego mundurowi od razu przystąpili do pilotażu przyszłych rodziców do szpitala.