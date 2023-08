Miała zarobić na giełdzie, a straciła blisko 80 tysięcy złotych Data publikacji 22.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policja ostrzega przed próbami oszustw i zaleca szczególną ostrożność przy inwestowaniu środków za pośrednictwem giełdy internetowej, na rynkach kryptowalut czy zakupie akcji różnych firm za pośrednictwem fałszywych serwisów internetowych. Jeleniogórscy policjanci prowadzą postępowanie w kierunku oszustwa na szkodę mieszkanki miasta, która przy pseudoinwestycji na giełdzie straciła blisko 80 tysięcy złotych.

21 sierpnia br. do Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze zgłosiła się jeleniogórzanka, która złożyła zawiadomienie o oszustwie na jej szkodę, w wyniku którego straciła blisko 80 tysięcy złotych.

Kobieta, przeglądając strony internetowe zauważyła ofertę informującą o możliwości zarobienia pieniędzy poprzez inwestycję środków za pośrednictwem giełdy internetowej. Wypełniła podany wniosek, po czym skontaktował się z nią mężczyzna, który miał być jej asystentem. Mężczyzna poinformował ją, że będą kontaktować się za pośrednictwem jednego z komunikatów, na który przesłał jej link do zainstalowania aplikacji, za pomocą której uzyskał dostęp do rachunków bankowych pokrzywdzonej. Oszust poinformował kobietę, że powinna na początek wpłacić 990 złotych, aby sprawdzić, jak działa strona portalu giełdowego. Mężczyzna przeprowadził ją przez proces przelewu środków, a następnie polecił, aby zalogowała się do banku i podała kod BLIK. Kiedy kobieta ponownie zalogowała się do banku okazało się, że z jej rachunków zniknęło blisko 80 tysięcy złotych, a strona portalu giełdowego nie istniała.

Policjanci apelują o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożność. Nie należy otwierać linków, które zachęcają do inwestycji pieniędzy i w celu szybkiego wzbogacenia się. Nie należy nikomu udostępniać danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej; nie należy udostępniać danych poufnych dotyczących kart płatniczych ani przesyłać skanów swojego dowodu osobistego.

Ogłoszenia tych usług promowane są w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. Związek Banków Polskich rekomenduje sprawdzenie listy alertów Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie publikowane są informacje o nieuczciwych podmiotach.