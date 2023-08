Ukradł dziewczynce telefon, zatrzymał go policjant z Gdyni, który był na urlopie Data publikacji 22.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Gdyni – Oksywiu po krótkim pościgu zatrzymał mężczyznę, który ukradł 14-latce telefon. Do zatrzymania doszło we Władysławowie, gdzie policjant spędzał ostatnie dni urlopu wypoczynkowego. Złodziej został przekazany patrolowi Policji, za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W sobotę (19.08.2023 r.) około godziny 16.20 przebywający na urlopie we Władysławowie policjant z Gdyni, zauważył na ul. Brzozowej biegnącego mężczyznę. Po chwili z pobliskiego parku wybiegła młoda dziewczyna, krzycząc, że złodziej ukradł jej telefon. Funkcjonariusz bez wahania pobiegł za uciekającym sprawcą kradzieży. Mimo okrzyku „Stój, Policja!” i wzywaniu do zatrzymania się, mężczyzna nie reagował na wydane polecenia, skręcił w małą uliczkę i nadal uciekał. Po jakimś czasie złodziej odrzucił telefon, mundurowy dobiegł do niego, chwycił go za bark, obezwładnił i uniemożliwił dalszą ucieczkę. Policjant, przytrzymując złodzieja przedstawił się, pokazał mu legitymację służbową i podał przyczyny zatrzymania. Funkcjonariusz poprosił przechodniów o kontakt telefoniczny z najbliższą jednostką Policji. Okazało się, że mężczyzna wyjął 14-latce z tylnej kieszeni spodni telefon warty 2,5 tysiąca złotych i zaczął uciekać.

Zatrzymany sprawca kradzieży został przekazany patrolowi Policji, który przyjechał na miejsce zdarzenia. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.