Liczy się każda kropla – policjanci podzielili się krwią z potrzebującymi Data publikacji 23.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze oraz Komenda Powiatowa Policji w Słubicach, po raz kolejny zorganizowały akcję krwiodawstwa „Oddaj krew - uratuj życie”. W akcje włączyli się słubiccy policjanci, którzy kierują się hasłem „Pomagamy i Chronimy”. Podczas wtorkowej akcji zebrano ponad sześć litrów krwi.

We wtorek (22 sierpnia) pod słubicką komendą Policji, po raz kolejny stanął krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. W ramach wakacyjnej zbiórki krwi i akcji „Oddaj krew - uratuj życie”, mieszkańcy Słubic oraz słubiccy policjanci z uśmiechem na twarzy i poczuciem obowiązku pomocy potrzebującym, stawili się aby drugi raz w czasie tych wakacji, móc podzielić się tym najcenniejszym, dającym zarówno nadzieję ale i życie, płynem.

Honorowe krwiodawstwo to nie tylko piękne słowa, to misja i poczucie obowiązku pomagania innym poprzez oddanie krwi, która ma ratować życie. Policjanci wiedzą jak bardzo jest ona potrzebna. To oni bardzo często znajdują się w miejscach, w których w wyniku różnych zdarzeń, zachodzi potrzeba ratowania ludzkiego życia, a często jedynym ratunkiem jest przekazanie krwi. Dlatego też, za każdym razem gdy mają możliwość pomagania poprzez oddanie krwi, stają w gotowości, dzieląc się tym nektarem życia, bo liczy się każda kropla. Tym razem wspólnie zebrano 6,3 litra krwi.

komisarz Łukasz Szymański

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach