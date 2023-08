Uderzenie w grupę przestępczą zajmująca się kradzieżą samochodów z Niemiec Data publikacji 23.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie kradli samochody na terenie Niemiec. W sprawie zatrzymano 12 podejrzanych. Pięcioro z nich, w tym kierujący przestępczym procederem, zostało na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowanych.

Prowadzone śledztwo wykazało, że na terenie województw: lubuskiego i wielkopolskiego działa zorganizowana grupa przestępcza, składająca się z co najmniej kilkunastu osób i zajmująca się kradzieżami z włamaniem do samochodów osobowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Zadaniem członków tej grupy był również przewóz skradzionych pojazdów do Polski, a następnie ich demontaż i sprzedaż pozyskanych w ten sposób części. Ten przestępczy proceder trwał co najmniej od marca do sierpnia tego roku, swoim zasięgiem obejmując Berlin i Brandenburgię. Celem kradzieży były konkretne samochody, które następnie ekspediowano do Polski i przekazywano paserom na terenie całego kraju. Według wstępnych ustaleń łupem grupy padło 11 pojazdów o łącznej wartości prawie miliona złotych.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową KMP w Poznaniu wspierani przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego, Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu od wielu miesięcy ustalali tożsamość i sposób działania poszczególnych członków zorganizowanej grupy przestępczej. Sprawdzali ich wzajemne powiązania, a także ustalali miejsca, do których miały trafiać skradzione auta.

Na polecenie prokuratora, funkcjonariusze KMP w Poznaniu zatrzymali w ubiegłym tygodniu, przy wsparciu policjantów SPKP z Gorzowa Wlkp. oraz Grup Realizacyjnych z Poznania i Kalisza, 12 osób związanych z tym przestępczym procederem. Dziesięcioro z nich usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem samochód. Wśród tych podejrzanych jest osoba kierująca jej działaniami. Kolejnej z zatrzymanych przedstawiono zarzut pomocnictwa w kradzieży. Ostatnia z nich podejrzana jest o paserstwo.

Analizę zabezpieczonych części samochodowych i pojazdów przeprowadzały Laboratoria Kryminalistyczne z KWP w Poznaniu i Szczecinie.

Kierujący grupą i czworo jej członków zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się ze sobą.

Wszystkim grozi kara więzienia, której górna granica wynosi 10 lat.

Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(KWP w Poznaniu / kp)