Policjanci uratowali topiącego się mężczyznę Data publikacji 23.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj policjanci z komisariatu w Ogrodzieńcu zauważyli topiącego się mężczyznę. Jeden z mundurowych bez chwili namysłu wskoczył do wody, a drugi udzielał mu w tym czasie wsparcia z brzegu. Stróże prawa wyciągnęli mężczyznę z wody, a następnie udzielili mu pierwszej pomocy.

We wtorek po południu (22.08.2023) policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego komisariatu w Ogrodzieńcu otrzymali pilne zgłoszenie, z którego wynikało, że pewien mężczyzna może być w niebezpieczeństwie. Mundurowi doprecyzowali, gdzie mógł się znajdować. Wszystko wskazało na wyrobisko po nieczynnej cementowni.

Policjanci, znając dobrze topografię tego terenu, zbiegli w dół ścieżką, gdzie zauważyli mężczyznę, który na ich widok wskoczył do wody. Jeden z mundurowych, wiedząc, że wyrobisko w tym miejscu ma przynajmniej 17 metrów głębokości, bez wahania wskoczył do wody. Drugi udzielał mu wsparcia z brzegu. Stróże prawa wyciągnęli go z wody, a następnie udzielili mu pierwszej pomocy, informując o wszystkim dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Mężczyzna został przetransportowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala.

Po raz kolejny policjanci udowodnili, że słowa „nawet z narażeniem życia” nie są tylko pustym frazesem.