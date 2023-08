Zaatakowali siekierą, trafili do aresztu Data publikacji 23.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Tarczynie zatrzymali 32-latka, który odpowie nie tylko za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, ale też spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego dokonał przy użyciu siekiery. Decyzją grójeckiego sądu, na wniosek prokuratora, 32-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Zaledwie dzień później ten sam los podzielił 47-latek, który usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, on również trafił do aresztu.

Funkcjonariusze zespołu patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji w Tarczynie w trakcie pełnienia służby, na terenie jednej ze stacji benzynowych w Tarczynie zauważyli mężczyznę leżącego na ziemi, a tuż obok niego inne osoby, z których jedna z nich miała przy sobie niebezpieczne narzędzie, jakim jest siekiera.

Policjanci natychmiast zareagowali. Nie tylko udzielili pomocy poszkodowanemu, ale też zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32 i 40 lat. Jak się okazało, obydwaj zatrzymani byli nietrzeźwi. Pierwszy z nich wydmuchał ponad 2 promile, drugi blisko promil. Co gorsza, 32-latek znajdując się w takim stanie, wsiadł do swojej toyoty i przyjechał na ową stację benzynową, a chwilę później zaatakował 44-letniego mieszkańca Tarczyna.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 32-latkowi dwóch zarzutów karnych: spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Grójcu, lokalny sąd aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy.

Zaledwie dzień później do grona zatrzymanych dołączył 47-latek. Mundurowi z Tarczyna ustalili, że on również brał udział w tym zdarzeniu. Dzięki doskonałej pracy operacyjnej ustalono jego miejsce pobytu i zatrzymano. 47-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a decyzją grójeckiego sądu, podzielił los swojego kolegi i również trafił do aresztu na 3 miesiące. Dodatkowo okazał się być poszukiwanym na podstawie listu gończego celem odbycia kary roku pozbawienia wolności.

32-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności, 47-latkowi natomiast do 10 lat.

Czynności w sprawie objęte są nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grójcu.