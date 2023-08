Policjanci pomogli seniorowi, który szukał schronienia przed burzą w Dolinie Chochołowskiej Data publikacji 23.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nadciągająca wczoraj wieczorem nad Tatry burza spowodowała, że turyści w pośpiechu schodzili ze szlaków górskich. Nie wszystkim jednak udało się sprawnie i szybko zejść w bezpieczne doliny. Z pomocą jednemu z turystów przyszli tatrzańscy policjanci.

Wczoraj wieczorem na Podhalu pod Tatrami wszyscy mieszkańcy i turyści otrzymywali liczne ostrzeżenia i alerty o nadciągającej burzy. Wielu turystów przezornie w pośpiechu schodziło ze szlaków szukając schronienia w dolinach. Około godziny 21.15 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem otrzymał zgłoszenie, że na szlaku w Dolinie Chochołowskiej pozostał starszy mężczyzna – turysta, który bardzo wolno schodzi w kierunku schroniska. Zaniepokojeni turyści zgłosili ten fakt obawiając się, że senior nie zdąży dotrzeć na parking przed nadciągającą nawałnicą. We wskazany rejon został skierowany policyjny patrol, który w rejonie Polany Huciska odnalazł seniora. W rozmowie z 86-letnim turystom policjanci ustalali, że wszystko u niego jest dobrze, lecz opadł już z sił. No i jednak nie zostawił samochodu na parkingu, lecz musi przejść pieszo jeszcze ok. 9 km do miejsca zamieszkania w Kościelisku. Policjanci zaopiekowali się seniorem i odwieźli go do miejsca zamieszkania oddając pod opiekę bliskich.