Policjanci odnaleźli zagubionych spacerowiczów Data publikacji 23.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wtorkowe wieczorne ochłodzenie sprzyjało odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Z przyjaznej aury postanowiła skorzystać trójka ostrowczan, którzy chwilę przed zapadnięciem zmroku wybrali się na spacer w rejon rzeki Wisły, gdzie następnie zgubili orientację i nie potrafili wrócić do domu. Sprawna koordynacja prowadzona przez dyżurnego opatowskiej jednostki oraz znajomość terenu i zaangażowanie funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Ożarowie doprowadziły do odnalezienia osób.

We wtorek (22.08.2023) krótko przed godziną 22.00 do dyżurnego opatowskiej jednostki wpłynęło zgłoszenie dotyczące zagubienia się trzech osób w rejonie miejscowości Nowe, w pobliżu rzeki Wisły. Z relacji zgłaszających wynikało, że przyjechali do domu rodzinnego jednego z mężczyzn na letni wypoczynek i wyszli na spacer, nie znając dokładnie okolicy, a gdy zapadł zmrok stracili orientację w terenie i nie potrafili wrócić do domu. W trakcie szukania drogi powrotnej trafili na podmokły, bagnisty teren, gdzie stracili buty, co dodatkowo utrudniało wędrówkę a nawigacje w ich telefonach miały problem ze wskazaniem lokalizacji.



Dyżurny skierował w rejon miejscowości funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Ożarowie i pozostając w stałym kontakcie z zagubionymi osobami polecił patrolowi użycie sygnałów świetlnych i dźwiękowych, które miały pomóc w określeniu się rozmówców co do ich miejsca przebywania. Sprawna wymiana informacji pomiędzy dyżurnym, patrolem policji i poszukiwanymi osobami doprowadziła do ich odnalezienia. Dwóch mężczyzn w wieku 53 i 22 lata oraz 35-letnią kobietę w stanie niezagrażającym ich życiu i zdrowiu, ale przemoczonych i zmęczonych odwieziono do domu, w którym przebywali. Cała trójka to mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego.

Przypominamy, że w przypadku planowania wycieczek w miejsca, które nie są nam dobrze znane, warto zabrać sprawny telefon komórkowy z naładowaną baterią a aktywność planować tak by nie zastał nas zmrok, szczególnie jeśli chodzi o obszary wodne i leśne.