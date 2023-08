Kolejne sukcesy policyjnego strongmana z Warmii i Mazur Data publikacji 23.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mł. asp. Paweł Piskorz, policjant z Warmii i Mazur, osiąga kolejne sukcesy w zawodach siłowych. Śmiało można powiedzieć, że jest najsilniejszym policjantem w naszym kraju. Z zawodów na zawody staje się coraz groźniejszy dla rywali. W sezonie 2023 startował 14 razy, gdzie 12 razy był na podium.

Paweł Piskorz to strongman w szeregach warmińsko-mazurskiej policji. Już niejednokrotnie udowodnił, że jest również najsilniejszym policjantem w kraju.

Paweł Piskorz na co dzień jest funkcjonariuszem Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Przygodę z zawodami strongmanów rozpoczął w 2017 roku. W każdych zawodach wspierają go jego bliscy oraz przyjaciele, którzy niejednokrotnie jeżdżą z nim na zawody po całej Polsce, dopingując w walce o pierwsze miejsca.

13.08.2023 r. odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strongman, gdzie startowali zawodnicy z Polski, Słowacji oraz Czech. Po przebyciu 6 konkurencji – mł. asp. Paweł Piskorz został Międzynarodowym v-ce Mistrzem Polski.

- 25.06.2023 r. odbył się Międzynarodowy Puchar Polski Krotoszyn, gdzie Paweł zajął 2 miejsce, pomimo, że doznał kontuzji łydki w okresie przygotowawczym do sezonu.

Na nagraniu Paweł Piskorz podczas konkurencji "załadunek opon + taczka".

- 09.07.2023 r. podczas II edycji Międzynarodowego Pucharu Polski w Gubinku również zajął 2 miejsce. Jak sam mówi: „Konkurencje dość wymagające, ale udało się wygrać 3 tj. spacer farmera, platforma na barki oraz uchwyt herkulesa. Najbardziej zadowolony jestem z zegara, gdzie widać znaczący postęp względem poprzedniego sezonu”.

Na filmie widać Pawła Piskorza podczas konkurencji pod nazwą "Zegar"

- 06.08.2023 r. - Międzynarodowy Puchar Polski Strongman Suwałki – tam też zajął 2 miejsce

Należy nadmienić, że wyżej wymienione zawody to zawody pucharowe, gdzie w każdej edycji zbierane są punkty klasyfikacji generalnej. Paweł Piskorz jest aktualnie vice liderem ze stratą 8 punktów do lidera.



Policjant z Olsztyna, pomimo startów w edycji pucharowej, gdzie jest vice liderem, staruje również w pojedynczych zawodach pucharowych zajmując czołowe miejsca.

- 16.07.2023 r. – Strongman Super Series Trzebiatów 2023 – 2 miejsce

- 22.07.2023 r. - Puchar Polski Strongman Mechelinki 2023 - 1 miejsce

- 19.08.2023 r. - Puchar Polski Strongman Tuchomie - 3 miejsce

Następne zawody przed Pawłem to Międzynarodowy Puchar Polski Stongman Jarocin, które odbędą się 27.08.2023, gdzie również będzie zbierał punkty do ogólnej klasyfikacji. W sezonie 2023 startował 14 razy, gdzie 12 razy był na podium.

Funkcjonariusz dziękuje również Warmińsko-Mazurskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów w Olsztynie oraz bezpośrednim przełożonym za możliwość rozwoju i realizację sportowej pasji.

Sport uczy pokory, kształtuje charakter i uczy dyscypliny. Efekty nie pojawiają się od razu, tylko są wynikiem ciężkiej, wytrwałej pracy.

Gratulujemy osiągniętych wyników i liczymy na kolejne sukcesy!

Mł. asp. Paweł Piskorz jest funkcjonariuszem Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie, gdzie na co dzień zajmuje się szkoleniami i procesem rekrutacji, spotykając się z potencjalnymi kandydatami do służby w policji w każdą trzecią sobotę miesiąca na sali gimnastycznej OPP w Olsztynie. To wtedy odbywają się spotkania pod hasłem „Dzień kandydata”.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby zachęcamy do odwiedzenia naszej strony:

