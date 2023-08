Dzielnicowy w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 23.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, w czasie wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Audi. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie, dodatkowo jak się okazało nie posiadał uprawnień do kierowania. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje Sąd.

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie (21.08.2023) na jednej z ulic w Sławnie. Będący w czasie wolnym od służby dzielnicowy ze sławieńskiej komendy, zwrócił uwagę na kierującego Audi. Pojazd nie trzymał prostego toru jazdy i poruszał się przysłowiowym "zygzakiem". Policjant nie zastanawiając się ani chwili, postanowił zatrzymać auto, uniemożliwiając kierującemu dalszą jazdę.



Funkcjonariusz, podchodząc do pojazdu zauważył, że siedzący za kierownicą mężczyzna znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu. Mundurowy uniemożliwił mu kontynuowanie podróży i powiadomił o zdarzeniu oficera dyżurnego komendy, który na miejsce skierował patrol sławieńskich policjantów.



Jak się okazało 41-letni mieszkaniec miasta, był kompletnie pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3 promile alkoholu. Po sprawdzeniu w bazie danych wyszło na jaw, że mężczyzna nie posiada również uprawnień do kierowania.



Dzięki zdecydowanej postawie i właściwej reakcji dzielnicowego udało się wyeliminować z ruchu kolejnego lekkomyślnego kierowcę. Dzielnicowy udowodnił, że policjantem jest się 24 godziny na dobę.



41-latek usłyszał już zarzuty. Wkrótce za swoje zachowanie odpowie przed Sądem.