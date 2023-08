Tymczasowy areszt dla 24-latka za czynną napaść na policjantów Data publikacji 23.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj Sąd tymczasowo aresztował 24-latka, który odpowie za czynną napaść na policjantów. W niedzielę na jednej z lubelskich ulic kierując pojazdem uciekał przed policjantami, a później, podczas zatrzymania zagroził im maczetą. Okazało się, że w samochodzie miał marihuanę i mefedron. Odpowie dodatkowo za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i posiadanie narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę rano, 20 sierpnia 2023 roku kiedy to policjanci próbowali zatrzymać do kontroli Renault, po tym, jak kierowca jechał bus-pasem i nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej. Na policyjny sygnał do zatrzymania, samochód przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg w kierunku Felina.

W pewnym momencie w trakcie ucieczki, na lubelskim Felinie wysiadło 3 pasażerów, zaś kierowca ruszył dalej kierując się w stronę podlubelskiej Kalinówki.

Pościg zakończył się na polach, gdzie uciekinier wjechał w pryzmę ziemi. Gdy wyszedł z pojazdu, trzymaną w ręku maczetą zaczął wymachiwać w kierunku mundurowych. Wtedy jeden z funkcjonariuszy oddał strzały ostrzegawcze. Napastnik ruszył do pieszej ucieczki, ale chwilę później został zatrzymany.

Był nim 24-letni mieszkaniec gm. Głusk. Był trzewy, ale posiadał narkotyki - marihuanę i mefedron.

Młody mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty. Odpowie za czynną napaść na policjantów, niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę oraz posiadanie narkotyków. Wczoraj 24-latek został doprowadzony do sądu, który orzekł wobec niego trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Grozi mu kara do 10 lat więzienia.