Policjanci pomogli kobiecie Data publikacji 23.08.2023 Policjanci chojnickiej drogówki pomogli kobiecie, która miała bóle w klatce piersiowej i brakowało jej siły. Policjanci, widząc pogarszający się stan 51-latki, zdecydowali o zabraniu kobiety do radiowozu i jak najszybszym przewiezieniu jej do szpitala. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów życiu kobiety już nic nie zagraża.

Przede wszystkim zdrowie i życie człowieka. W działaniach wszystkich służb to zawsze był i jest priorytet. W niedzielę (20.08.2023) około godziny 20.00 do policjantów kontrolujących motocykl na ulicy Tucholskiej podjechała kobieta, która powiedziała mundurowym, że jedzie do szpitala, ponieważ ma silne bóle w klatce piersiowej. Kobieta była bardzo osłabiona, miała problemy z mówieniem, cała się trzęsła. Policjanci natychmiast pomogli jej wysiąść z samochodu i przejść do policyjnego radiowozu. Mundurowi o zaistniałej sytuacji powiadomili dyżurnego, który powiadomił pracowników szpitala. Z uwagi na pogarszający się stan 51-latki pojechali z kobietą do szpitala.



Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów życiu kobiety już nic nie zagraża.