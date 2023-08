Wyjątkowe słowa podziękowań dla dzielnicowego z Lubania Data publikacji 23.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj „...chciałybyśmy złożyć podziękowania za okazaną pomoc w każdej sprawie dla Pana Pawła Jasińskiego dzielnicowego z Posterunku Olszyna...” to część podziękowań, które wpłynęły do Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu od mieszkanek Biedrzychowic. Tego rodzaju podziękowania z pewnością motywują policjantów do dalszej wytężonej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Każde słowa uznania ze strony obywateli są dla policjantów bezcenne, bez względu na to, w jakiej komórce organizacyjnej pełni się służbę. Są dowodem na to, że policjanci dokładają wszelkich starań, by w sposób profesjonalny rozwiązać problemy, z którymi borykają się mieszkańcy. Taki właśnie sposób działania cechuje m.in. dzielnicowego z Posterunku Policji w Olszynie młodszego aspiranta Pawła Jasińskiego.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu młodszego inspektora Marka Sroczyńskiego wpłynęło podziękowanie od mieszkanek Biedrzychowic. W nadesłanym liście Panie dziękują młodszemu aspirantowi Pawłowi Jasińskiemu, „...za okazaną pomoc w każdej sprawie”. Podkreślają, że „Pan dzielnicowy angażuje się w sprawy mieszkańców, można na Pana Pawła liczyć w każdej sytuacji. Jest osobą kompetentną, sumienną oraz cierpliwą”.

Dziękujemy za dobre słowa, gdyż wyrażają one nie tylko szacunek i poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ale również sympatię i poszanowanie dla naszego zawodu.