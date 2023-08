Odwiedziny u braci mniejszych Data publikacji 24.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Już po raz drugi na terenie Komendy Głównej Policji odbyła się akcja charytatywna związana z Międzynarodowym Dniem Bezdomnych Zwierząt. Wszystkim, którzy wsparli akcję dla bezdomnych zwierząt serdecznie dziękujemy.

W dniach 7-18 sierpnia 2022 r. funkcjonariusze i pracownicy Policji w odpowiedzi na najpilniejsze potrzeby Schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim przy fundacji Przyjacieli Braci Mniejszych zbierali koce, ręczniki, poszwy, prześcieradła oraz środki czystości. Nie zabrakło też karmy dla psów i kotów (blisko 200 kg suchej i blisko 40 kg mokrej), smaczków treningowych, środków do higieny jamy ustnej, legowisk, misek, obroży, szelek, smyczy oraz zabawek dla psów i kotów. Akcję zainicjowało Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, które między innymi nadzoruje problematykę prawnej ochrony zwierząt. Okres wakacyjny, to czas w którym bezdomność zwierząt znacząco wzrasta. Potwierdzili to również prowadzący schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim, do którego 23 sierpnia br. przekazano zebrane rzeczy. Aktualnie Schronisko opiekuje się 350 psami, które czekają na adopcję. Jedne są smutne, lękliwe, inne rozszczekane i upominające się o uwagę. Drugie tak radosne, że nie sposób było się nie pobawić z nimi chwilę i pogłaskać. Wszystkie patrzyły z ufnością i tęsknotą. Serce aż pęka, gdy słucha się niektórych ich historii.

Wszystkim, którzy wsparli akcję dla bezdomnych zwierząt serdecznie dziękujemy.

Z psami, które czekają na nowy dom można zapoznać się na stronie fundacja psom.pl



