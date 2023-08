Strzelał z broni czarnoprochowej przez okno jadącego auta. Szybko zatrzymany i aresztowany Data publikacji 24.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkańcy jednego z osiedli w Świebodzinie byli świadkami scen niczym z filmu – mężczyzna strzelał z rewolweru przez okno jadącego pojazdu, wymachiwał bronią i groził jednej z kobiet. Wycelował broń i oddał strzał w kierunku usiłującego zatrzymać go mężczyzny. Został szybko ustalony i zatrzymany przez świebodzińskich policjantów. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, gróźb, zmuszanie do określonego zachowania, posiadanie środków odurzających. Broń okazała się czarnoprochowym rewolwerem, na którego posiadanie nie jest wymagane zezwolenie.

Zarzuty usiłowania zabójstwa, gróźb oraz zmuszania do określonego zachowania to najpoważniejsze, które usłyszał 34-letni mężczyzna ze Świebodzina. W poniedziałek, w godzinach wieczornych dyżurny świebodzińskiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie z widoczną bronią w ręku jeżdżącym po jednym z osiedli w Świebodzinie. Na miejscu patrol ustalił, że podejrzany miał kilkukrotnie wystrzelić z rewolweru z jadącego samochodu, następnie wymachiwać nim i grozić ludziom na osiedlu. Miał również grozić bronią świadkom usiłującym go zatrzymać oraz zmusić do określonego zachowania w postaci odstąpienia od obywatelskiego zatrzymania, między innymi poprzez wycelowanie w jego kierunku i oddanie strzału. Groził również mężczyźnie, który zablokował mu drogę pojazdem, zmuszając go do odjechania, by móc uciec. Policjanci skierowani na miejsce natychmiast ustalili personalia podejrzanego. W pobliżu miejsca zamieszkania ujawniono pojazd, którym się poruszał, a w mieszkaniu broń. Jak się okazało, była to jednostka, na którą nie jest wymagane zezwolenie. To czarnoprochowy rewolwer. Broń została zabezpieczona, jednakże właściciela nie było na miejscu. Mężczyzna ukrywał się, jednak w wyniku działań policjantów z Wydziału Kryminalnego już w godzinach porannych następnego dnia został zatrzymany. W momencie zatrzymania mężczyzna posiadał przy sobie również niewielkie ilości środków odurzających w postaci tabletek Ecstasy. W związku z charakterem czynu Prokurator Rejonowy w Świebodzinie wystąpił do Sądu Rejonowego w Świebodzinie z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował 34-latka

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie