50 punktów karnych i mandat 3,2 tys. zł – wrocławscy policjanci zatrzymali pirata drogowego Data publikacji 24.08.2023 Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego komendy miejskiej we Wrocławiu podczas pełnionej służby na terenie stolicy Dolnego Śląska zauważyli kierującego autem marki BMW, który swoim stylem jazdy stworzył wiele niebezpiecznych sytuacji w ruchu. Mężczyzna popełnił szereg wykroczeń m.in. przekroczenia prędkości, wyprzedzania przed i na przejściu dla pieszych, niestosowania się do znaków poziomych. Ostatecznie jadący autem otrzymał łącznie 50 punktów karnych, grzywnę w wysokości 3,2 tys. zł a funkcjonariusze sporządzili do sądu wniosek za kierowanie autem bez uprawnień. Cała interwencja została nagrana przez policyjną kamerę i rejestrator zamontowany w radiowozie.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przez całą dobę i w każdy dzień tygodnia sprawdzają, czy kierujący pojazdami stosują się do obowiązujących przepisów. Policjanci pracujący w tej komórce prowadzą stale szereg działań prewencyjno-kontrolnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze.

Tym razem uwagę policjantów zwrócił pewien kierowca samochodu BMW, który jechał pomiędzy osiedlem Jagodno a ulicą Hubską we Wrocławiu. Osoba prowadząca ten pojazd wykonywała bardzo niebezpieczne manewry na drodze w postaci m.in. przekraczania prędkości, wyprzedzania pojazdu na skrzyżowaniu, gdzie ruch nie jest kierowany, niestosowania się do znaków poziomych, a także niesygnalizowania manewrów zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy.

W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali w bezpiecznym miejscu samochód do kontroli. Okazało się, że 24-letni obywatel Ukrainy nie posiada uprawnień do kierowania, dlatego policjanci sporządzili stosowny wniosek o ukaranie do sądu. Ponadto kierujący oświadczył, że spieszył się do kolegi, a pojazd, którym się poruszał należy do jego koleżanki.

Za popełnione wykroczenia kierujący BMW otrzymał łącznie 50 punktów karnych i 3,2 tys. zł grzywny.

Policjanci kolejny raz apelują do wszystkich kierujących o bezpieczną jazdę. Funkcjonariusze będą stanowczo reagować na sytuacje, gdzie łamane są przepisy ruchu drogowego.

( KWP we Wrocławiu / kp)