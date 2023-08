Było ich trzech. 17-, 18- i 19-latek odpowiedzą za rozbój Data publikacji 24.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie trójka młodych mężczyzn. 17-, 18- i 19-latek wspólnie dokonali rozboju na dwóch 19-latkach. Ich zatrzymanie to wynik intensywnej pracy olsztyńskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu. W działaniach brali udział również funkcjonariusze z Ostródy. Napastnicy usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wyjaśnili okoliczności rozboju, do którego doszło w nocy z 17 na 18 sierpnia 2023 roku na jednej z ulic w mieście. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że tej nocy dwóch 19-latków poznało grupę trzech mężczyzn. Młodzi ludzie nawiązali chwilową relację i wspólnie spacerowali ulicami Olsztyna. W pewnym momencie trójka mężczyzn niespodziewanie zaatakowała dwóch 19-latków uderzając ich pięściami po głowie i ciele. Następnie napastnicy grożąc użyciem przemocy zabrali jednemu z 19-latków telefon oraz kartę płatniczą, za pomocą których ukradli z jego konta bankowego 7500 złotych. Z kolei drugiemu z pokrzywdzonych zabrali słuchawki i pieniądze. W tym przypadku łączna wartość strat to 380 złotych. Ostatecznie agresorzy odjechali zamówioną taksówką w nieznanym kierunku. Jeden z pokrzywdzonych z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Na szczęście drugiemu 19-latkowi nic poważnego się nie stało.

Sprawą natychmiast zajęli się olsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, którzy szybko wpadli na trop trójki młodych mężczyzn. W działaniach brali udział również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Napastnikami okazali się 17-, 18- i 19-letni mieszkańcy powiatu ostródzkiego. Ponadto wyszło na jaw, że najmłodszy z nich przebywał już w Policyjnej Izbie Dziecka, ponieważ został zatrzymany, po tym jak uciekł z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Cała trójka na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszała zarzut rozboju. Zgodnie z kodeksem karnym jest to przestępstwo zagrożone karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ sąd zastosował wobec 17-, 18- i 19-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Film zaczyna i kończy biała plansza z niebieskim napisem „Komenda Miejska Policji w Olsztynie”. Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanego mężczyznę przez nieumundurowanych policjantów.

Film Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Opis filmu: Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów (format mp4 - rozmiar 4.86 MB)

(aj/tm)