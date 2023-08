Pomagamy i chronimy w różnych sytuacjach

Policjanci z Ogniwa Wypadkowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie 15 sierpnia na DK 16 dbali o bezpieczeństwo pielgrzymów zmierzających do Gietrzwałdu. W pewnym momencie do funkcjonariuszy podszedł mężczyzna, który twierdził, że jego auto uległo awarii. Policjanci bez wahania udzieli mu pomocy w wymianie koła. Już po chwili kierowca osobowego volkswagena mógł wyruszyć w dalszą drogę, a policjanci wrócili do swoich zadań.

Jak się okazało mężczyzna, któremu pomogli zamieścił relację ze zdarzenia na swoim profilu w jednym z serwisów internetowych: https://www.youtube.com/watch?v=YoDVEACs9Vs

Pamiętajmy również o prawidłowym postępowaniu w przypadku awarii pojazdu – o naszym bezpieczeństwie i bezpieczeństwie innych uczestników ruchu drogowego. Ustawmy trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości i włączmy światła awaryjne. Sami zaś dla własnego bezpieczeństwa, powinniśmy założyć kamizelki odblaskowe i zachować szczególną ostrożność podczas prowadzonych prac przy naszym samochodzie. Od tego zależy nasze oraz innych bezpieczeństwo.

Pomagamy i chronimy! Dołącz do nas!

Służba w Policji to też stałość zatrudnienia i możliwość pełnienia służby w mundurze blisko miejsca zamieszkania. To możliwość niesienia pomocy ludziom – ratowania ich życia i zdrowia. To służba za kierownicą radiowozu, na motorze, w łodzi na wodzie, współpraca ze zwierzętami, praca „pod przykrywką”, rozwiązywanie niewyjaśnionych spraw, szukanie śladów w laboratorium, ciągłe staranie się o to, by być jeden krok przed przestępcami. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania. Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w Policji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i kontaktu z Sekcją Doboru KWP w Olsztynie.

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/489,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html