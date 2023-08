Profesjonalne działania zastępcy dyżurnego Data publikacji 24.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurni, odbierając telefon alarmowy, przyjmują różnego rodzaju zgłoszenia. Wielokrotnie profesjonalne podejście oraz doświadczenie i wiedza policjantów pełniących służbę na Stanowisku Kierowania przyczyniają się do uratowania ludzkiego życia.

W połowie sierpnia do dyżurnego ze starogardzkiej komendy zadzwoniła kobieta mieszkająca w Wielkiej Brytanii, która poinformowała, że od doby nie ma kontaktu ze swoją matką, która mieszka na terenie powiatu starogardzkiego. Zastępca dyżurnego aspirant sztabowy Robert Talaśka, natychmiast we wskazane miejsce wysłał patrol, który przeprowadził ustalenia. Jak się okazało sąsiedzi również nie widzieli kobiety. Dyżurny po uzyskaniu informacji zadecydował o siłowym wejściu do mieszkania i w tym celu wezwał funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Po wejściu do pomieszczenia Policjanci zauważyli leżącą kobietę, która nie mogła samodzielnie wstać, a kontakt był z nią ograniczony. Dyżurny na miejsce natychmiast wezwał Zespół Ratownictwa Medycznego, który przewiózł kobietę do szpitala.



Dzięki właściwej koordynacji opanowaniu i zaangażowaniu dyżurnego starogardzkiej komendy 60-letnia kobieta trafiła szybko pod opiekę lekarzy.