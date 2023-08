Niebieskie serce dla bezdomnych zwierzaków – policjanci zebrali dary dla kociaków i psów Data publikacji 24.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gorzowskiego Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji po raz kolejny udowodnili, że hasło #PomagamyiChronimy nie jest im obce. Mundurowi z III i IV plutonu zorganizowali zbiórkę pieniędzy, za które kupili karmę i żwirek dla bezdomnych kociaków i psów. Zwierzęta są pod opieką fundacji Anaconda, której siedziba została zalana podczas ostatnich opadów deszczu. Pomoc policjantów ma więc dla nich ogromne znaczenie.

O tym, że policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim nie są obojętni na czyjeś problemy, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiele razy włączali się oni w różnego rodzaju akcje charytatywne, czy sami organizowali zbiórki dla potrzebujących osób - Wielkie serce policjantów z lubuskiego pododdziału prewencji. Kobieta opiekująca się siedmiorgiem dzieci otrzymała wsparcie. Nie tylko ludzkie problemy są jednak dla nich ważne. W ostatnim czasie postanowili oni wspomóc jedną z gorzowskich fundacji zajmującą się obroną praw zwierząt, której siedziba została zalana podczas gwałtownych opadów deszczu.

Wszystko zaczęło się kilka dni temu, gdy starszy sierżant Mateusz Nadziejko z II drużyny III plutony zauważył na portalach społecznościowych wpis o tym, że jeden z gorzowian wsparł fundację, która przez ostatnie ulewy zmaga się z problemami. Niezbędna jest renowacja zniszczonych w wyniku ulew pomieszczeń oraz zakup podstawowego wyposażenia dla zwierząt. To wiąże się oczywiście ze sporymi kosztami. Policjant wziął sobie za punkt honoru, aby także dołączyć się do pomocy i zorganizować zbiórkę pieniędzy na karmę oraz żwirek. O swoim pomyśle natychmiast poinformował dowódcę gorzowskiego Pododdziału Prewencji Policji, który naturalnie poparł tę inicjatywę. Wspólnie z sierżantem sztabowym Kajetanem Ślusarkiem, sierżantem Krzysztofem Kurzawą, sierżantem Michałem Gorzko, starszym posterunkowym Błażejem Koktyszem oraz starszą posterunkową Marleną Zych rozpropagowali informację o zbiórce wśród innych policjantów. Odzew był szybki i bardzo pozytywny. Już w pierwszy dzień zebrano około 2000 złotych, za co mundurowi zakupili żwirek oraz suchą i mokrą karmę.

W czwartek (24 sierpnia) z samego rana policjanci przekazali wszystkie dary prosto na ręce wolontariuszy fundacji Anaconda. Pozytywne zaskoczenie, uśmiechy oraz łzy wzruszenia były dla stróżów prawa najlepszym podziękowaniem za ich pomoc.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

