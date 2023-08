Próba oszustwa metodą „na policjanta”. Przestępca czekał już pod domem na pieniądze Data publikacji 24.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do małżeństwa z Lubina zadzwoniła oszustka podająca się za policjantkę informując, że ich córka spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Na szczęście senior po dłuższej rozmowie zorientował się, że prawdopodobnie jest to oszustwo. Kiedy wyszedł przed dom, już czekał na pieniądze jeden z przestępców. Kiedy mężczyzna poinformował go, że nie przekaże żadnych pieniędzy, oszust natychmiast się oddalił. Pokrzywdzony zgłosił się na komendę i poinformował funkcjonariuszy o próbie oszustwa.

W minioną środę (23.08.2023 r.) około godziny 15:00 na telefon stacjonarny małżeństwa z Lubina zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę. Poinformowała seniorów, że potrzebne są pieniądze w kwocie 100 tysięcy złotych, gdyż ich córka spowodowała wypadek, w którym śmierć poniósł pasażer samochodu. Aby nie zatrzymywać jej w więzieniu, należy przekazać pieniądze. Początkowo małżeństwo uwierzyło w historię opowiedzianą przez fałszywą policjantkę, lecz na szczęście w trakcie dalszej rozmowy 83-latek nabrał podejrzeń, że może to być oszustwo.

Senior miał zablokowany telefon komórkowy i nie mógł zadzwonić do lubińskich policjantów, aby potwierdzić taką sytuację. Wyszedł więc z domu, aby pójść do komendy osobiście. Kiedy był już na zewnątrz, zauważył mężczyznę stojącego w pobliżu jego domu. Zapytał, czy przyszedł po pieniądze. Okazało się, że to był jeden mężczyzna z grupy, która chciała wyłudzić pieniądze od starszego małżeństwa. Kiedy przestępca usłyszał, że nie dostanie żadnej gotówki, a starszy pan idzie do komendy, natychmiast uciekł.

Tym razem czujność i rozwaga 83-latka pozwoliły uratować majątek rodziny. Niestety podobne telefony mogą dzwonić również w innych mieszkaniach. Rozmawiajmy zatem z naszymi bliskimi o metodach działań przestępców, aby uchronić ich przed przykrymi sytuacjami i utratą oszczędności.

Pamiętajmy:

prawdziwi policjanci nigdy nie przyjmują gotówki,

prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy bądź innych wartościowych przedmiotów, aby złapać przestępców,

prawdziwi policjanci nigdy nie przekazują telefonicznie informacji i o prowadzonych przez siebie działaniach.

(KWP we Wrocławiu / kp)