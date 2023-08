Przykład idzie z góry. Komendant interweniował w drodze na służbę Data publikacji 24.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Żeby wymagać pewnych zachowań od podwładnych, należy dawać im dobry przykład. Tak jak Komendant Powiatowy Policji w Olecku, który w drodze na służbę zauważył ciężarówkę, której kierowca popełnił groźne wykroczenie w ruchu drogowym. Funkcjonariusz nie zignorował tego bezmyślnego zachowania i dopilnował, aby kierujący poniósł konsekwencje, a w przyszłości poważnie się zastanowił, zanim zdecyduje się na taką lekkomyślność. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł.

Służba w Policji to coś więcej niż typowa praca o której się zapomina po wyjściu z biura, czy zakładu. Tu nie ma sztywnych ram czasowych, norm do wyrobienia, czy łatwego do zorganizowania planu. To gotowość do działania w każdym momencie, bez względu na to czy już jesteśmy w pracy, czy do niej dopiero jedziemy albo już ją skończyliśmy.

Właśnie to powtarzają swoim podwładnym ich przełożeni. Wielu z nich robi to już od lat, zajmując różne stanowiska kierownicze. Tak jak mł. insp. Jerzy Kuprewicz Komendant Powiatowy Policji w Olecku, który wie, że aby wymagać czegoś od swoich podwładnych, to przykład musi iść z góry.

mł. insp. Jerzy Kuprewicz

Dlatego gdy w czwartek (24.08.2023) chwilę po godz. 7:00 w drodze autem na służbę zauważył groźne i bezmyślne zachowanie innego kierowcy, zareagował jak czujny policjant policyjnego patrolu. Na DK 65 w miejscowości Kowale Oleckie uwagę policjanta zwróciła ciężarówka z naczepą. Jej kierowca popełnił jedno z najgroźniejszych wykroczeń. Wyprzedził przed przejściem dla pieszych inne samochody i to okolicy miejsca ręcznego kierowania ruchem przez pracowników drogowych. Dodatkowo przekroczył też linię ciągłą. Informacja o tym trafiła od komendanta do policjantów oleckiej drogówki, którzy zatrzymali kierującego w następnej miejscowości. Kierowca nie miał szans na próbę uniknięcia odpowiedzialności, ponieważ nagranie z samochodowej kamerki nie pozostawiło wątpliwości co do popełnionych czynów. Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Poniższe nagranie pochodzi z kamerki samochodowej. Nagranie rozpoczyna i kończy plansza z napisem Komenda Powiatowa Policji w Olecku. Na nagraniu został zarejestrowany moment nieprawidłowego wypredzania innych aut przez ciężarówkę oraz interwencja policjantów.

Film Nagranie z kamerki samochodowej Opis filmu: Nagranie z kamerki samochodowej, na którym widać moment wykroczenia oraz interwencję policjantów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z kamerki samochodowej (format mp4 - rozmiar 12.11 MB)

(dr/tm)