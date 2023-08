Tymczasowe aresztowania pseudokibiców za rozbój na niepełnosprawnym mężczyźnie Data publikacji 25.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pierwsi podejrzani o dokonanie rozboju na niepełnosprawnym mężczyźnie oraz uszkodzenie samochodu, którym kierował ojciec niepełnosprawnego mężczyzny jadący ratować swoje dziecko, zostali zatrzymani. Komendant Miejski Policji w Świnoujściu złożył wniosek do Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

W dniu 19 sierpnia 2023 roku Oficer Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu otrzymał zgłoszenie o dokonaniu rozboju na niepełnosprawnym mężczyźnie oraz uszkodzeniu pojazdu marki Volvo, którym kierował jego ojciec. Niepełnosprawny mężczyzna trafił do szpitala z licznymi obrażeniami ciała.

Policjanci niezwłocznie podjęli czynności, które doprowadziły do ustalenia i zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 18 lat oraz 25-latka. Wszystkie osoby są mieszkańcami Świnoujścia.

Komendant Miejski Policji w Świnoujściu złożył wniosek do Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Prokurator Rejonowy w Świnoujściu wszczął śledztwo o czyn z art. 280§1 Kodeksu Karnego w zbiegu z art. 157§2 Kodeksu Karnego w związku z art. 11§1 Kodeksu Karnego w związku z art. 57a §1 Kodeksu Karnego. Następnie po czynnościach z udziałem podejrzanych o rozbój w czynie chuligańskim, skierował do Sądu Rejonowego w Świnoujściu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Sąd Rejonowy w Świnoujściu po zapoznaniu się z materiałami sprawy przychylił się do wniosków i mężczyźni najbliższe dwa miesiące spędzą w areszcie.

Podejrzanym grozi od 3 do nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Aktualnie czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.