Bezpieczeństwo na drodze, to twoja odpowiedzialność Data publikacji 25.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nadmierna prędkość, a dokładnie niedostosowanie jej do warunków panujących na drodze to wciąż jedna z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych. Należy pamiętać, że każde zachowanie niezgodne z przepisami obowiązującymi w ruchu drogowym stwarza realne zagrożenie jego uczestników.

Każdy kierowca powinien byś świadomy tego, że odbierając swoje pierwsze uprawnienia do kierowania pojazdem bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale również innych uczestników ruchu drogowego. Wsiadając za kierownicę pojazdu należy pamiętać, że nasza prędkość zawsze musi być dostosowana do warunków, które panują na drodze. Co przez to rozumieć? Każdy kierujący musi zawsze wziąć pod uwagę m.in. natężenie ruchu, ograniczenia prędkości, warunki atmosferyczne, stan nawierzchni, a także własne umiejętności. W wielu przypadkach groźnych zdarzeń drogowych można by uniknąć, gdyby kierujący częściej myśleli o skutkach ich nieodpowiedzialnych zachowań na drodze.

Drogi publiczne to nie tor wyścigowy czy gra komputerowa, gdzie mamy wiele żyć.

W rzeczywistości życie mamy tylko jedno. Po prostu zwolnij!

( KWP w Kielcach / kp)

