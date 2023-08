Senior stracił 135 tysięcy złotych. Policjanci do sprawy zatrzymali 29-latka Data publikacji 25.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 71-latek z powiatu wschowskiego to kolejna osoba, która padała ofiarą oszustwa. Senior dał wiarę fałszywej historii związanej z uczestnictwem w wypadku drogowym jego rodziny i przekazał oszczędności swojego życia. W wyniku podjętych czynności do sprawy policjanci zatrzymali jedną osobę, która już usłyszała zarzuty.

We wtorek / 22 sierpnia/ na telefon stacjonarny 71-latka zadzwoniła osoba podająca się za funkcjonariusza Policji. Ta poinformowała seniora o nieprawdziwym zdarzeniu drogowym z udziałem jego zięcia, który spowodował wypadek i w celu uniknięcia jego zatrzymania należy wpłacić kaucję w wysokości 135 tysięcy zł. Senior niczego nie świadomy, zgodnie z instrukcją przekazał pieniądze kurierowi, który podjechał pod dom poszkodowanego.

Policjanci od razu zajęli się sprawą po tym, jak otrzymali informację o oszustwie. W wyniku podjętych natychmiastowych działań, policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, przy pomocy funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Zatrzymany to 29- letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał on zarzut pomocnictwa przy oszustwie.

Policja od lat otrzymuje wiele zgłoszeń dotyczących oszustw metodami „na policjanta” czy „na wnuczka”. Najczęściej poszkodowane są osoby starsze, schorowane, samotne, które potrzebują kontaktu z bliskimi i drugą osobą. Sprawcy oszustw są bardzo wiarygodni i dobrze przygotowani do odegrania swoich ról. Przekonują ofiary, że dzięki pieniądzom, które przekażą, uda się schwytać przestępców, bądź że są one potrzebne, by pomóc osobom nam bliskim, które znalazły się w trudnej sytuacji. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność przy odbieraniu telefonu od nieznanej osoby.

PAMIĘTAJCIE!!!

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy.

Po rozmowie z oszustami zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer telefonu, by opowiedzieć o zaistniałej sytuacji lub powiadom Policję.