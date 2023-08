Oszuści zostali aresztowani, policjanci odzyskali prawie 300 tys. zł Data publikacji 25.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszustwa popełniane tzw. metodami „na wnuczka” lub „na policjanta” są wyjątkowo dotkliwe dla ich ofiar. Przestępcy żerują na ich zaufaniu do różnych instytucji i chęci pomocy bliskim, wywierając presję czasu oraz wzbudzając realne poczucie zagrożenia. Często pozbawiają ich przy tym oszczędności życia. Dlatego policjanci poświęcają wiele czasu i energii, by przeciwdziałać takim oszustwom. Dzięki zaangażowaniu policjantów z Ełku i Mrągowa, wspieranych przez kryminalnych z KWP w Olsztynie oraz prokuraturę, dwaj mężczyźni podejrzani o udział w tych oszustwach zostali zatrzymani i odzyskanych zostało prawie 300 tys. zł.

Grają na emocjach, wywierają presję czasu, wykorzystują zaufanie do instytucji publicznych, wprowadzają atmosferę zagrożenia, narażając swoje ofiary na stres i negatywne emocje, nie mają żadnych skrupułów – tak działają oszuści działający tzw. metodami „na wnuczka” lub „na policjanta”. Od początku 2023 roku do końca lipca policjanci na Warmii i Mazurach odnotowali ponad 40 przestępstw tego typu, w wyniku których mieszkańcy regionu stracili ponad 2 mln zł.

Policjanci robią wszystko co w ich mocy, by dotrzeć do takich przestępców i wyciągnąć wobec nich konsekwencje. To trudne zadanie, ze względu na to, że niestety ofiary tych oszustw swoją naiwnością ułatwiają zadanie przestępcom, którzy po udanym oszustwie znikają bez śladu. Choć ci bandyci swój proceder prowadzą na terenie całego kraju, nie powstrzymuje to policjantów, którzy w ślad za przestępcami pokonują setki kilometrów. Tak jak to było w przypadku policjantów z Ełku, którzy podejrzanego 30-latka zatrzymali w Skierniewicach oraz w sprawie z Mrągowa, w której policjanci za podejrzanym pojechali na Śląsk.

Ełk

W maju 2023 r. policjanci z Ełku otrzymali dwa zgłoszenia o oszustwach popełnionych tzw. metodą „na wnuczka”. Starsza kobieta i mężczyzna tego samego dnia odebrali telefony, w trakcie których rozmówca poinformował ich, o tym że ich bliscy spowodowali wypadek drogowy z udziałem kobiety w ciąży. Osoba, która dzwoniła przekonała seniorów o potrzebie wpłacenia pieniędzy, aby ich bliscy uniknęli kary i nie poszli do więzienia. Zmanipulowana ełczanka przekazała 20 tys. zł kurierowi, który przyjechał do niej po odbiór gotówki. Mężczyzna natomiast w ten sam sposób przekazał oszustom ponad 147 tys. zł.

Policjanci przez wiele tygodni pracowali nad tymi sprawami, dążąc do ustalenia i zatrzymania sprawców. W tym celu przesłuchiwali świadków, analizowali godziny zapisów monitoringów, wymieniali się informacjami z policjantami z innych jednostek. W wyniku tych szeroko zakrojonych działań procesowych i operacyjnych, ełccy kryminalni ustalili dane 30-letniego mężczyznę, który w ich ocenie działając wspólnie z innymi osobami oszukał seniorów. Mężczyzna pełniąc rolę kuriera odbierał od oszukanych i zmanipulowanych seniorów pieniądze.

We wtorek (22.08.2023 r.) policjanci ustalili, że mężczyzna tego dnia pojechał do Skierniewic, by tam w podobny sposób oszukać i okraść kolejne osoby. Ustalili, gdzie mężczyzna przebywa. Mierząc się z presją czasu, ełccy policjanci wspierani przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, pojechali do Skierniewic. Tam ustalili miejsce, w którym mogło dojść do kolejnej próby oszustwa. Gdy dotarli na miejsce 30-latek wszedł już na posesję kolejnej seniorki i odebrał od niej 52 tys. zł. Gdy wyszedł z jej domu został zatrzymany przez policjantów. Mężczyzna był bardzo zaskoczony obecnością funkcjonariuszy i nie mógł zrozumieć jak to się stało, że wpadli na jego trop.

Pieniądze zostały odzyskane, a mężczyzna został przewieziony do komendy w Ełku. Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że 30-latek do tej pory oszukał co najmniej 5 osób na kwotę ponad 300 tys. zł. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa. Pod nadzorem prokuratury trwają dalsze czynności w tej sprawie. Sąd Rejonowy w Ełku na wniosek ełckiej prokuratury aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8.

Na poniższym filmie, który rozpoczyna i kończy plansza z napisem Komenda Powiatowa Policji w Ełku, widoczny jest moment prowadzenia zatrzymanego mężcyzny przez policjantów korytarzami komendy, przez parking między samochodami, a następnie ponownie korytarzami do celi oraz zamknięcie go w celi.

Film Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów Opis filmu: Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów i doprowadzony do celi Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policjantów (format mp4 - rozmiar 21.37 MB)

Mrągowo

Dużym sukcesem zakończona została sprawa prowadzona przez mrągowskiego policjanta. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu policjanta oraz prokuratora nadzorującego postępowanie, a zwłaszcza dzięki szybkiej reakcji, sprawca oszustwa dokonanego na szkodę mieszkanki powiatu mrągowskiego usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

W listopadzie 2022r. do mrągowskiej komendy przyszła 58-letnia kobieta informując, że padła ofiarą oszustwa, tracąc 235 000 zł. Pokrzywdzona zeznała, że na jej telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna, podający się za policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Rozmówca manipulując rozmową, przekonał swoją ofiarę, że jej oszczędności w banku są zagrożone. Wywierając na kobiecie presje czasu i wzbudzając realne poczucie zagrożenia, doprowadził do tego, że przekazała oszustom oszczędności całego życia.

Policjant, któremu została przydzielona do prowadzenia ta sprawa, nie tracąc czasu rozpoczął ustalenia. Dzięki jego bardzo szybkim działaniom oraz bardzo dobrej współpracy z Prokuraturą Rejonową w Mrągowie, pieniądze, które pokrzywdzona przekazała oszustom zostały zablokowane, co uniemożliwiło im ich wypłatę i zabezpieczone do czasu zakończenia postępowania.

Funkcjonariusz we współpracy z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej z Mrągowa skrupulatnie zbierał materiał dowodowy, który doprowadził go do ustalenia danych sprawcy tego oszustwa, a następnie zatrzymania go na terenie województwa śląskiego. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec Bielsko-Białej. Mężczyzna został zatrzymany pod jednym z adresów, które zostały ustalone jako potencjalne miejsca jego zamieszkania. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa na kwotę 235 000zł, co stanowi mienie znacznej wartości, do którego się nie przyznał i odmówił składania wyjaśnień. Po zapoznaniu z aktami sprawy Prokurator Rejonowy w Mrągowie zwrócił się do Sądu Rejonowego w Mrągowie z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, do którego sąd się przychylił. W tym momencie sprawa się jeszcze nie skończyła, ustalany jest też możliwy udział 39-latka w innych oszustwach.

Mrągowski kryminalny już ustalił, że mieszkanka powiatu to nie jedyna osoba, która padła ofiarą 39-letniego oszusta. Kilka dni wcześniej w podobny sposób oszukał 73-letniego mieszkańca powiatu oleśnickiego. Po przejęciu przez Komendę Powiatową Policji w Mrągowie postępowania z innej jednostki Policji, 39-letni oszust usłyszał również zarzut oszustwa mieszkańca powiatu oleśnickiego na kwotę 272 000zł, co stanowi również mienie znacznej wartości.

W lipcu tego roku postępowanie prowadzone przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Bielska-Białej zostało zakończone skierowaniem przeciwko niemu aktu oskarżenia do sądu.

Za oszustwo, w przypadku, gdy mamy do czynienia z mieniem znacznej wartości, zagrożenie karą wynosi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

(akdn/pk/tm)