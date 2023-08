Mając dostęp do konta internetowego niepełnosprawnego brata, wziął aż siedem pożyczek na ponad 60 tysięcy złotych Data publikacji 25.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego policjanci walczący z przestępczością gospodarczą wałbrzyskiej komendy postawili siedem zarzutów oszustw 36-letniemu mieszkańcowi miasta. Mężczyzna wpadł na nietypowy pomysł. Mając dostęp do profilu internetowego niepełnosprawnego brata, przez Internet zawarł łącznie siedem umów o pożyczki w jedynym z banków. Następnie, mając dostęp do konta bankowego pokrzywdzonego, wypłacił z niego całą sumę, czyli ponad 60 tysięcy złotych. Funkcjonariusze udowodnili mężczyźnie, że jego celem było wzbogacenie się, za popełnione czyny podejrzany może teraz trafić za kraty więzienia na 8 lat.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, prowadząc czynności w sprawie oszustw przy udzielonych pożyczkach, zebrali materiał dowodowy pozwalający na skierowanie aktu oskarżenia do sądu przeciwko 36-latkowi, który doprowadziły do niekorzystnego rozporządzania własnym mieniem członka najbliższej rodziny oraz jeden z działających na terenie naszego kraju banków.

Z ustaleń mundurowych wynika, że podejrzany w okresie od listopada 2020 do października 2021 roku działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w aplikacji mobilnej posłużył się bankowym profilem internetowym niepełnosprawnego brata. Wykorzystując niezdolność do właściwej oceny sytuacji przez najbliższego członka rodziny, doprowadził do zawarcia łącznie siedmiu umów pożyczek, uzyskując w ten sposób ponad 60 tysięcy złotych. Mężczyzna pieniądze następnie wypłacił z konta. Poza przestępstwem popełnionym na rzecz najbliższej osoby, w ten sposób wprowadził również w błąd jednego z pracowników firmy, co do swojej tożsamości oraz zamiaru wywiązania się z umów.

36-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 8 lat.