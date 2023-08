Już jutro największe pokazy lotnicze w Europie. My już jesteśmy gotowi. A Wy...? Data publikacji 25.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wielomiesięczne przygotowania do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show Radom 2023 dobiegły końca. Ich finał już w ten weekend. Na wielotysięczny tłum czeka wiele atrakcji. Jednak nie wszyscy będą mogli w ten weekend cieszyć się widokami na niebie. Do tej grupy należą policjanci, którzy będą dbali o bezpieczeństwo pasjonatów lotnictwa odwiedzających Radom.

Taka impreza, jak pokazy lotnicze, to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. Trzeba pamiętać o każdym szczególe, by osoby, które przyjadą do Radomia czuły się bezpiecznie. Jest to także ogromne wyzwanie dla Policji. Tak, jak w codziennej służbie będzie nam w ten weekend przyświecało hasło „pomagamy i chronimy”. My już jesteśmy gotowi. A Wy...?

