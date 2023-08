Policyjny stermotorzysta pomógł czterem osobom Data publikacji 28.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sobota była wyjątkowo pracowita dla stermotorzysty pełniącego służbę na Jeziorze Solińskim. Podczas patrolowania jeziora brał udział w dwóch akcjach ratunkowych. Policjant pomógł przenieść rannego mężczyznę do ambulansu wodnego i podjął z wody trzech mężczyzn, których żaglówkę przewrócił silny podmuch wiatru.

W sobotę (26.08.2023) około godziny 15.30 policjant patrolujący łodzią służbową teren Jeziora Solińskiego otrzymał od dyżurnego zgłoszenie o mężczyźnie, który spadł z prawie 30-metrowej skarpy nad jeziorem w pobliżu Soliny. Policjant od razu popłynął w to miejsce. Według relacji kobiety towarzyszącej poszkodowanemu para wędrowała szlakiem po szczycie wzgórza. W pewnym momencie mężczyzna wdrapał się na drzewo rosnące na skarpie, a to złamało się pod jego ciężarem. Dzięki pomocy policjanta i ratowników medycznych udało się zabrać rannego mężczyznę z trudno dostępnego miejsca i przenieść na ambulans wodny. Poszkodowany trafił do szpitala. Jak się okazało, w organizmie miał 0,5 promila alkoholu.

Godzinę później, gdy policjant wrócił do czynności patrolowych, w rejonie cypla Werlasu zauważył wywróconą łódź żaglową i ludzi w wodzie. Na pokład policyjnej łodzi podjął trzech mężczyzn. Według ich relacji do zdarzenia dojść miało na skutek uderzenia silnego bocznego wiatru w żagle, który wywrócił ich łódź. Poszkodowanych mężczyzn przewieziono do bezpiecznej przystani wodnej, do której również została odholowana ich łódź. Chwilę później nad Jeziorem Solińskim rozszalała się burza.

Po raz kolejny apelujemy o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.