Policja zadbała o bezpieczeństwo na Air Show Data publikacji 27.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwa dni zabezpieczenia Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show Radom 2023 były zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań policyjnych. O bezpieczeństwo wielu tysięcy uczestników imprezy każdego dnia dbały setki funkcjonariuszy, przy wykorzystaniu najlepszego sprzętu, aby każdy bezpiecznie dotarł do celu, a pokazy dla wszystkich były udane.

Air Show w Radomiu to jedna z większych imprez lotniczych w Europie, która odbywa się w Radomiu od 2000 roku, a od roku 2003 co dwa lata. Po dłuższej przerwie spowodowanej stanem epidemicznym widzowie z całej Polski, a także z zagranicy tłumnie przybyli, aby podziwiać podniebne pokazy.

Policjanci od kilku miesięcy przygotowywali się do tak dużej imprezy, aby zapewnić sprawne dotarcie do lotniska, udział w pokazach, a także bezpieczny powrót do domów. Całość naszych działań podzielona była na podoperacje, których dowódcy ściśle ze sobą współpracowali od etapu planowania, aż do momentu rozejścia się uczestników. Zwieńczeniem naszych przygotowań były dwa dni wytężonej pracy, które możemy podsumować krótko i z satysfakcją - było bezpiecznie i obyło się bez poważnych incydentów.

Dowódcą operacji był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński, który będąc na miejscu imprezy nadzorował działania. Pracę policjantów koordynował Sztab Dowódcy Operacji, który miał swoją siedzibę na lotnisku. Dzięki stałej współpracy z wojskiem i organizatorem imprezy możliwe było sprawne i skuteczne reagowanie. Dodatkowo w KWP zs w Radomiu uruchomione zostało Centrum Operacyjne.

Już na rogatkach Radomia służbę pełnili policjanci z drogówki, którzy dbali o płynność ruchu oraz pomagali dotrzeć przyjezdnym do wyznaczonych miejsc parkingowych, a także na miejsce pokazów. Policjanci pełnili służbę przy punktach kontrolnych i blokadowych dbając o to, aby osoby zmierzające na lotnisko poruszały się wyznaczonymi trasami. Policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wspierali policjanci z 13 innych komend oraz funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej w Radomiu, Straży Granicznej. Nadzór nad płynnością ruchu sprawował Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Na terenie całego miasta służbę pełnili radomscy policjanci, funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Płocku oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce, którzy patrolowali tereny parkingów, dworca oraz okolice lotniska. Nieumunundurowani policjanci z KMP w Radomiu pojawiali się wszędzie tam, gdzie przebywała większa liczba osób oraz parkowane były pojazdy.

O bezpieczeństwo w mieście dbali m.in. specjalnie wyposażeni policjanci z Grupy Realizacyjnej Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego radomskiej KMP, którzy wykorzystywali będący w fazie testów, specjalistyczny pojazd Preatorian.

Na płycie lotniska służbę pełnili policjanci operacyjni pionu kryminalnego KWP zs. w Radomiu, którzy dyskretnie wśród uczestników imprezy czuwali nad bezpieczeństwem i dbali o eliminowanie zagrożeń. Na lotnisku w specjalnym pojeździe z Komendy Stołecznej Policji w trakcie pokazów uruchomiony został mobilny posterunek, gdzie policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP zs. w Radomiu wraz z technikami kryminalistycznymi z KPP w Kozienicach i KPP w Grójcu służyli poradami, a w razie konieczności przygotowani byli do czynności procesowych. Na szczęście, pomimo tak znacznej ilości osób na pokazach, zakończyło się na poradach i funkcji pomocowej, bo nie zgłoszono żadnego przestępstwa i wykroczenia.

Wielokrotnie w czasie pokazów okazywało się, że wystarczyła chwila nieuwagi rodziców, kiedy małe dzieci znikały wśród tłumu zapatrzonego w niebo. Bardzo przydatny okazał się wtedy Policyjny Punkt Informacyjny, gdzie swoją pomocą służyli policjanci z Wydziału Prewencji i Wydziału Konwojowego KWP zs. w Radomiu wspólnie z żołnierzami z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. To tam zgłaszano zaginione osoby, przede wszystkim dzieci, ale również dorosłym pomagano w odnajdowaniu się. Wśród osób, które zgubiły sięna lotnisku byli obcokrajowcy, a także osoba niedosłysząca. Sprawna komunikacja z organizatorem imprezy pozwoliła na szybkie przekazywanie komunikatów o zaginionych. W ciągu dwóch dni do tego punktu zgłosiło się około 50 osób i przekazano kilkadziesiąt przedmiotów, w tym dokumenty, aparaty fotograficzne, biżuterię, kluczyki od samochodów, pieniądze, których właścicieli w większości ustalano jeszcze w trakcie trwania imprezy.

Na lotnisku służbę pełnili policjanci z Zespołu Antykonfliktowego, którzy na wypadek nieporozumień gotowi byli przystąpić do rozmów. Funkcjonariusze Zespołu Prasowego, którzy również pełnili służbę na lotnisku byli w stałym kontakcie z dziennikarzami przekazując na bieżąco informacje, które mogły pomóc w bezpiecznym spędzeniu pokazów lotniczych wielbicielom podniebnych ewolucji.

Do patrolowania terenu lotniska, a w razie potrzeby także miasta policjanci z OPP w Radomiu wykorzystywali quady, dzięki którym mogli sprawnie przemieszczać się w miejscach trudno dostępnych dla innych pojazdów.

W zabezpieczeniu tak dużej imprezy nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy odpowiedzialnych za zabezpieczenie kontrterrorystyczne, których zadaniem było monitorowanie poszczególnych stref odpowiedzialności pod kątem zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz natychmiastową reakcją w przypadku ich wystąpienia. Zadanie to zostało zrealizowane przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu przy współpracy z Policjantami CPKP BOA oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Łodzi i Kielc. Działania komponentów bojowych wpierane były przez strzelców wyborowych, zespół negocjatorów KWP zs. w Radomiu oraz NGRM-P składający się z policjantów garnizonu mazowieckiego. Na terenie trwających pokazów lotniczych byli także obecni policjanci etatowej sekcji minersko pirotechnicznej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Warszawy, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do przewozu jak i neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych.

Zaangażowanie tak dużej liczby policjantów do zabezpieczenia imprezy wymagało sprawne organizacji logistycznej. Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej oraz Wydział Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu zadbał o zaopatrzenie funkcjonariuszy, sprawność sprzętu i pojazdów, a także łączność.

Dziękujemy wszystkim za stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, wyrozumiałość na drogach i wspólnie spędzony czas na pokazach.