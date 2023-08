Policjanci uratowali topiącego się 23-latka, a potem "wsadzili" do więzienia Data publikacji 28.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wyłowiony z Jeziora Białego w Okunince 23-letni amator nocnego pływania trafił za kratki. Minionej nocy mężczyzna, znajdując się w stanie nietrzeźwości postanowił popływać i wskoczył do wody. Opadł z sił i omal nie utonął. Ratować go próbował 18-letni kolega. Obu młodym mężczyznom, wydostać się z wody pomogli policjanci. Już na brzegu okazało się, że 23-latek był poszukiwany listem gończym.

Dzisiejszej nocy pełniący służbę w Okunince policjanci otrzymali zgłoszenie, że nietrzeźwy mężczyzna wskoczył do wody i znikł. Za nocnym pływakiem wskoczył zaniepokojony kolega. Chciał go odszukać i mu pomóc. Policjanci po chwili od zgłoszenia zobaczyli w wodzie dwóch mężczyzn, którzy wzywali pomocy.

Mundurowi wskoczyli do wody, by udzielić im pomocy i wciągnęli mężczyzn do zacumowanej łódki. Tam łodzią dopłynęli po nich strażacy. Na brzegu okazało się, że 23-latek jest poszukiwany listem gończym do odbycia 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ani on, ani jego 18-letni kolega nie wymagali pomocy medycznej.