Zawsze gotowi by pomagać Data publikacji 28.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie bez kozery mówimy, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. Czy to w służbie, czy w czasie wolnym, stróże prawa bez wahania reagują, niosąc pomoc potrzebującym. Właśnie tak zachował się technik kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, który będąc świadkiem wypadku drogowego natychmiast ruszył z pomocą potrąconemu rowerzyście. Zadbał też o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.

23 sierpnia 2023 roku tuż przed godziną 14.00 policjant z łódzkiej komendy, jadąc ulicą Spalską w Tomaszowie Mazowieckim, widział jak na przejeździe dla rowerów doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego i rowerzysty. Be wahania zatrzymał swój pojazd dając sygnał innym kierującym jadącym za nim, aby również się zatrzymali i pobiegł w kierunku poszkodowanego. W wyniku zderzenia z seatem kierujący rowerem upadł na jezdnię i dostał się pod przyczepę ciągniętą za samochodem. Ciężar, którym był przygnieciony realnie zagrażał jego życiu i zdrowiu. Liczyła się każda sekunda.

Młodszy aspirant Sergiusz Siwiński najpierw sam próbował pomóc, podnosząc bok przyczepy, jednak leżący pod nią 43-latek nie był w stanie wyjść o własnych siłach. Widząc to funkcjonariusz wraz z innym mężczyzną odpięli przyczepę i z zachowaniem ostrożności uwolnili zakleszczonego mężczyznę. Policjant bezzwłocznie powiadomił służby, jednocześnie zadbał o poszkodowanego, udzielając mu pomocy przedmedycznej. Kierujący jednośladem wkrótce został zabrany do szpitala. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, aż do czasu przyjazdu funkcjonariuszy ruchu drogowego z tomaszowskiej komendy, łódzki policjant kierował ruchem, co w znaczący sposób wpłynęło na płynność przejazdu i zapobiegło tworzeniu się korków i zatorów drogowych, na trasie wyjazdowej z miasta, na której panuje duże natężenie ruchu.

Ratowanie ludzkiego życia i pomaganie osobom będącym w potrzebie jest wpisane w codzienną służbę, każda taka sytuacja daje satysfakcję oraz motywuje do dalszego działania. Serdecznie gratulujemy postawy godnej naśladowania, życząc wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.