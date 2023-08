Policjanci pomogli na czas dotrzeć do szpitala mężczyźnie użądlonemu przez szerszenie Data publikacji 28.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji bywa nieprzewidywalna i często wymaga podejmowania szybkich oraz stanowczych decyzji. Przekonali się o tym policjanci z komisariatu w Osjakowie, którzy eskortowali samochód z 55-latkiem, który został użądlony przez szerszenie. Dzięki udzielonej przez mundurowych pomocy mężczyzna szybko trafił do szpitala pod opiekę lekarzy.

Ta niecodzienna interwencja miała miejsce 25 sierpnia 2023 roku przed godziną 18:00. Do komisariatu w Osjakowie zgłosił się 55-latek, który poprosił mundurowych o pilną pomoc. Z jego relacji wynikało, że tego dnia podczas pracy na polu został użądlony przez szerszenie i musi jak najszybciej dotrzeć do szpitala. Mężczyzna ciężko oddychał oraz miał widoczne użądlenia i opuchliznę. 55-latka na komisariat przywiózł jego syn. Mundurowi z Osjakowa wiedząc, że w takich sytuacjach najbardziej liczy się czas podjęli decyzję o eskorcie informując o tym fakcie dyżurnego. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozie i eskortowali samochód z 55-latkiem do wieluńskiego szpitala. Dzięki temu mężczyzna szybko i bezpiecznie dojechał do placówki medycznej i trafił pod opiekę lekarzy.

Pamiętajmy, że użądlenia przez owady mogą być groźne dla naszego zdrowia, szczególnie dla osób uczulonych na jad owadów takich jak pszczoły, osy czy szerszenie. W takich przypadkach organizm może gwałtownie zareagować. Należy wtedy, jak najszybciej powiadomić służby medyczne.