Fałszywy funkcjonariusz w rękach świętochłowickich policjantów Data publikacji 28.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni ze świętochłowickiej komendy wpadli na trop mężczyzny związanego z wyłudzeniem 120 tysięcy złotych od mieszkanki Świętochłowic metodą „na policjanta”. Zatrzymany usłyszał już zarzut. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Chorzowie tymczasowo go aresztował.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego świętochłowickiej komendy zatrzymali 36-letniego mieszkańca Gliwic, zamieszanego w oszustwo metodą „na policjanta". Mężczyzna wyłudził od mieszkanki Świętochłowic 120 tysięcy złotych. W trwającym pół roku śledztwie policjanci w porozumieniu z prokuratorem ustalili wszystkie niezbędne informacje, które doprowadziły do zatrzymania sprawcy. Podejrzanemu przedstawiono już zarzuty. Do przestępstwa doszło w styczniu bieżącego roku. Teraz zatrzymanemu grozi kara do 8 lat więzienia.

Przy okazji tej sprawy policjanci przypominają o środkach ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Pamiętajmy, że policjanci:

Nie odbierają nigdy żadnych pieniędzy.

Nie przyjmują pieniędzy na przechowanie i nie zabezpieczają ich na specjalnych kontach.

Policjanci nie angażują postronnych osób w „tajne akcje” i nigdy nie żądają wyrzucania pieniędzy przez okna czy pozostawiania w śmietniku.

Jak nie paść ofiarą oszustwa telefonicznego?

Bądźmy ostrożni w kontakcie z nieznajomymi.

Nigdy nie przekazujmy pieniędzy osobom, których nie znamy. Nie ufajmy osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół.

Zawsze potwierdzajmy „prośbę o pomoc”. Wykonajmy telefon do konkretnej osoby lub skontaktujmy się z nią bezpośrednio.

Nie działajmy w pośpiechu i odłóżmy termin ewentualnej pożyczki (najlepiej o kilka dni).

Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc (także z zagranicy), grożą utratą pieniędzy. Nie przelewajmy pieniędzy na wskazane konto bankowe przez nieznajomych.

Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo, koniecznie skontaktujmy się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112.