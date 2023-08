#POMAGAMYICHRONIMY Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 29.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Bieżuniu zapobiegli próbie samobójczej. Dzięki szybkiej i stanowczej reakcji sierż. szt. Mariusza Tomporowskiego i mł. asp. Mariusza Wawszczaka kobieta cała i bezpieczna trafiła pod opiekę medyków.

Szybka, a zarazem skuteczna akcja policjantów interweniujących w sprawie mieszkanki powiatu żuromińskiego skutkowała zapobiegnięciu tragedii. W niedzielę (27.08.2023) po południu, dyżurny żuromińskiej komendy policji skierował policjantów na interwencję do jednej z miejscowości w powiecie żuromińskim, gdzie zatroskana rodzina nerwowym zachowaniem jednego z domowników poprosiła o pomoc mundurowych.

Na miejsce zgłoszenia zostali wysłani policjanci z Posterunku Policji w Bieżuniu sierż. szt. Mariusz Tomporowski i dzielnicowy mł. asp. Mariusz Wawszczak. Mundurowi stalli okoliczności zgłoszenia. Będąc na terenie posesji, okazało się, że 45-letnia kobieta weszła przez okno na dach budynku, skąd groziła rodzinie i policjantom, że skoczy. Funkcjonariusze szybko przystąpili do działania. Sierż. szt. Mariusz Tomporowski negocjował ze wzburzoną kobietą, próbując ją uspokoić i namówić, aby wróciła do wnętrza domu. W tym samym dzielnicowy mł. asp. Mariusz Wawszczak wszedł na piętro domu, aby ocenić sytuację z wnętrza budynku. Będąc już wewnątrz pomieszczenia, z którego kobieta wyszła na dach, policjant wyczekał moment, w którym 45-latka była skupiona na rozmowie z drugim policjantem i podbiegł do niej, złapał ją, a następnie wciągnął do środka pomieszczenia. Zdecydowane i profesjonalne działanie policjantów pozwoliło zapobiec tragedii i przekazać kobietę służbom medycznym.

Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy, możemy zwrócić się do instytucji, które jej udzielą. Z naszymi problemami nie jesteśmy sami. Wokół nas są ludzie, którzy chcą i potrafią pomóc w różnych sytuacjach.

( KWP zs. w Radomiu / kp)