Czujny także poza służbą. Policjant ujął sklepowego złodzieja Data publikacji 29.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Wydziału Kryminalnego KPP w Kołobrzegu w trakcie robienia zakupów zauważył osobę przypominającą sprawcę wielokrotnych kradzieży. Ujął mężczyznę i wezwał na miejsce kolegów na służbie. 36-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty dotyczące przywłaszczenia mienia, za które może usłyszeć wyrok nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Już niejednokrotnie kołobrzescy Policjanci udowodnili, że nawet po godzinach spędzonych w pracy i w czasie wolnym ujawniają sprawców wykroczeń i przestępstw. Kolejny taki przykład był w weekend, kiedy to jeden z funkcjonariuszy po służbie udał się na zakupy. Policjant w pewnym momencie zauważył, że mężczyzna podobny do sprawcy wielu kradzieży na terenie powiatu kołobrzeskiego, kieruje się w stronę wyjścia ze sklepu. Policjant ujął mężczyznę, przedstawiając się i wyjaśniając powód zatrzymania, po czym niezwłocznie powiadomił Dyżurnego jednostki. Skierowany na miejsce patrol wylegitymował 36-latka i ujawnił, że jest osobą poszukiwaną do ustalenia miejsca pobytu. Dodatkowo mężczyzna posiadał przy sobie towar, za który nie zapłacił.



Mężczyzna został przewieziony do KPP w Kołobrzegu, gdzie przyznał się do wielokrotnych kradzieży mienia na kwotę kilkunastu tysięcy złotych. Usłyszał zarzuty związane z kradzieżami, których się dopuścił, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.