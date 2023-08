Areszt za pobicie ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 29.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 50-latek zatrzymany przez oleśnickich kryminalnych, spędzi teraz w areszcie najbliższe 3 miesiące. Jest podejrzanym o pobicie, które doprowadziło do śmierci innej osoby. Zebrany przez funkcjonariuszy obszerny materiał dowodowy, dał już podstawę do przedstawienia mężczyźnie zarzutu i sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu może teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

W piątkowy poranek 25 sierpnia br., do dyżurnego z oleśnickiej komendy wpłynęło zgłoszenie o znalezieniu na terenie jednej z wsi, mężczyzny niedającego oznak życia. Lekarz, który przyjechał na miejsce stwierdził zgon 59-latka. Podjęte niezwłocznie czynności, doprowadziły do ujawnienia na ciele denata obrażeń, które wskazywały, że do jego śmierci mogły przyczynić się inne osoby.

Pracujący na miejscu policjanci wykonali szereg ustaleń oraz szczegółowe oględziny z udziałem prokuratora. Rozpytali także i przesłuchali świadków oraz wykonali inne czynności mogące przyczynić się do odtworzenia przebiegu tego zdarzenia i zabezpieczenia obszernego materiału dowodowego. W efekcie tych działań oleśniccy kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dokonanie tego przestępstwa.

50-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego usłyszał zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym i został decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozić mu może kara do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP we Wrocławiu/ kp)

