30-letnie doświadczenie policjanta pomogło w odnalezieniu zaginionej seniorki Data publikacji 30.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 85-latki z gm. Gostynin. Zaginiona kobieta została odnaleziona przez funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego na mokradłach około 2 km od domu. Opady deszczu i burze, które nawiedziły powiat gostyniński nie sprzyjały poszukiwaniom seniorki. W akcji brali udział policjanci, strażacy PSP i druhowie OSP. Wykorzystano przewodnika z policyjnym psem tropiącym oraz drona.

Informację o zaginięciu kobiety policjanci otrzymali od zaniepokojonego syna. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 85-latka wyszła z domu przedwczoraj (28.09) około godziny 12.00 i wtedy była widziana po raz ostatni. Informacje, jakie zebrali policjanci wskazywały, że starsza kobieta rozmawiała tuż przed godziną 13.00 z sąsiadem, a po rozmowie poszła w kierunku domu. Mężczyzna dodał, że w kierunku, w którym poszła kobieta znajduje się staw. Dyżurny jednostki wysłał na miejsce kilkunastu policjantów, którzy w tym dniu pełnili służbę.

Policjanci sprawdzili pobliskie tereny. Wykorzystano drona oraz przewodnika z policyjnym psem tropiącym. Informacja o zaginięciu kobiety została przekazana mediom. Do działań aktywnie włączyli się strażacy z PSP i druhowie z okolicznych OSP . Równolegle do działań w terenie, funkcjonariusze sprawdzali szpitale. Te wszystkie działania były realizowane przy bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Opady deszczu, silny wiatr oraz burze, które nawiedziły powiat gostyniński były ogromnym utrudnieniem w działaniach poszukiwawczych.

Do działań włączyli się policjanci Ogniwa Patrolowo-interwencyjnego, Wydziału Kryminalnego, Wydziału Prewencji. Wśród policjantów, którzy brali udział w poszukiwaniach znajdował się policjant z Wydziału Kryminalnego z prawie 30-letnim stażem służby, który już nie raz brał udział w takich poszukiwaniach. I to właśnie on, około 2 km od miejsca zamieszkania odnalazł siedzącą w zaroślach, mokrą, wyziębniętą oraz wystraszoną 85-latkę. Policjant odprowadził kobietę do karetki pogotowia.

Policja wciąż odnotowuje zgłoszenia, dotyczące zaginięć osób w podeszłym wieku. Często są to osoby, które wyszły z domu nie informując członków rodziny o celu swojej wyprawy. Policjanci apelują do osób wychodzących z domu o rozsądek. Apel ten dotyczy również najbliższych, którzy mają obowiązek sprawowania właściwej opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Starajmy się robić wszystko, by osoby takie nie wchodziły np. do lasu bez odpowiedniego nadzoru. Pamiętajmy, by w każdym przypadku miały przy sobie telefon komórkowy z naładowana baterią, a także kartkę z numerami telefonu do opiekunów. W każdym przypadku zaginięcie osoby należy zgłaszać Policji. Tylko sprawnie podjęte działania dają szansę na szybkie odnalezienia zaginionego.