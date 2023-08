Sprawca uśmiercenia szczeniaków w rękach policjantów Data publikacji 30.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Sokołowie Małopolskim ustalili mężczyznę, który w okrutny sposób pozbył się ośmiu szczeniąt. 61-latek usłyszał zarzut dotyczący ich uśmiercenia ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w połowie sierpnia w Trzebosi. 23-letni mężczyzna przyjechał na swoją działkę, na której wykopany jest niewielki staw rybny. W pewnej chwili zauważył unoszący się na wodzie worek. Po wyłowieniu i otworzeniu jego oczom ukazały się truchła ośmiu malutkich szczeniaków. Mężczyzna o znalezisku niezwłocznie poinformował dyspozytora numeru alarmowego 112, a ten dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Policjanci zabezpieczyli martwe zwierzęta oraz przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Dokładnie rozpytali zgłaszającego, co dało im pewne wskazówki, co do ewentualnego sprawcy tego czynu. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze wraz z lekarzem weterynarii pojechali pod ustalony adres. Na podwórku obok domu zauważyli przywiązanego łańcuchem do budy psa. Według weterynarza suczka rasy mieszanej w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie się oszczeniła. Ponadto miała pokarm do wykarmienia młodych.

Właściciel psa został zatrzymany dzień później. To 61-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Mężczyzna został przesłuchany przez policjantów, którzy postawili mu zarzut uśmiercenia ze szczególnym okrucieństwem ośmiu szczeniąt rasy mieszanej. Podejrzany przyznał się do zarzutu.

Akta sprawy funkcjonariusze przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, która swoim nadzorem objęła prowadzone dochodzenie. Ostatecznie, o dalszym losie podejrzanego zadecyduje sąd.